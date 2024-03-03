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Всемирный день писателя. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день писателя отмечают 3 марта. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс — в подборке altapress.ru.

Печатная машинка.
Печатная машинка.
СС0

Поздравления с Всемирным днем писателя в прозе

Во Всемирный день писателя от чистого сердца пожелать хочу творческого вдохновения, потрясающих задумок, интересных идей, захватывающих сюжетов, истинных почитателей. Большого уважения, несомненных успехов и личного блага!

Поздравляю с Всемирным днем писателя и хочу пожелать, чтобы каждый новый день дарил прекрасные идеи и интересные задумки, чтобы вдохновение никогда не покидало твою душу, чтобы каждый миг жизни был добрым и волшебным. Чтобы творить помогали любовь близких и теплота родных сердец!

Поздравляем всех творчески мыслящих людей, оставляющих свои строки на бумаге, с Всемирным днем писателя! Желаем вам никогда не испытывать мук творчества, часто встречать у себя в гостях Музу, всегда иметь возможность с легкостью создавать произведения... Способные найти живой отклик в сердцах многочисленных читателей.

Мужчина пишет, ручка.
Мужчина пишет, ручка.
СС0

Поздравления с Всемирным днем писателя в стихах

Во Всемирный день писателя
Я вас поздравляю.
Вам, мастера пера,
Идей больших желаю.

Пусть муза не покинет
И даст вам вдохновенье,
Становится бестселлером
Пускай произведение.

Всемирный день писателя
Сегодня отмечаем,
Мы мастеров пера
Сердечно поздравляем.

Желаем вдохновения
И творческих идей,
Признания в работе,
Добра в семье твоей!

С Всемирным днем писателя
Тебя я поздравляю,
Удачи, вдохновения
В работе пожелаю.

Пусть творческая муза
Почаще посещает,
И пусть твой труд достойно
Всегда вознаграждают!

Книги в детской библиотеке им. Крупской
Книги в детской библиотеке им. Крупской
Дмитрий Лямзин

Поздравления с Всемирным днем писателя в смс

Будем мы читать романы
С вечера и до утра.
Истинные книгоманы,
С Днем писателя, ура!

Весь в романах
И стихах,
Да с улыбкой
На устах.
Пусть ты будешь
Людям нужен,
Не покинут
Тебя музы.

Сегодня маловато эксклюзива,
Но все-таки он точно есть!
Желаю вам побольше позитива,
Пишите, мы уже хотим прочесть!

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