Всемирный день писателя. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Во Всемирный день писателя от чистого сердца пожелать хочу творческого вдохновения, потрясающих задумок, интересных идей, захватывающих сюжетов, истинных почитателей. Большого уважения, несомненных успехов и личного блага!

Поздравляю с Всемирным днем писателя и хочу пожелать, чтобы каждый новый день дарил прекрасные идеи и интересные задумки, чтобы вдохновение никогда не покидало твою душу, чтобы каждый миг жизни был добрым и волшебным. Чтобы творить помогали любовь близких и теплота родных сердец!