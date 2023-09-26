Вырубило свет в городе и “пошатало” дома. Каким было мощное землетрясение в Камне-на-Оби и что о нем вспоминают люди

- Каменское землетрясение 1965 года было одним из самых мощных на Алтае за последние 200 лет.
- Первый толчок отметили 15 февраля в 19:35 в районе Камня-на-Оби. Также землетрясение ощущалось в Новосибирске и Барнауле, где сила толчков достигала 3-4 баллов. Они повторялись до начала апреля 1965 года.
Камень-на-Оби осенью 2017 года.
Одноклассники.
- СМИ не спешили с публикациями о землетрясении. Первой о катаклизме написала краевая газета ученых Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР спустя полтора месяца после “остаточных” толчков 4 апреля 1965 года.
- Как рассказывал профессор географического факультета Борис Лузгин, землетрясения для Камня-на-Оби не редкость: их фиксировали в 1829, 1882, 1914 и 1931 годах. Явления объясняют тем, что город стоит на разломе земной коры.
Камень-на-Оби.
vk.com/sluhkam
- По воспоминаниям старожилов, землетрясение сильно повредило многие жилые дома, производственные корпуса, школы и больницы.
- Особенно местным жителям запомнилось, как неожиданно во всем Камне во время землетрясения отключилось электричество, — об этом писала “Алтайская правда”.
- Совет Министров РСФСР выделил 13,5 млн. рублей на устранение последствий Каменского землетрясения.
- Подобной силы землетрясение произошло 27 сентября 2003 года недалеко от села Кош-Агач. Его магнитуда была 7,3. Стихия практически полностью разрушила село Бельтир.