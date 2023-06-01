Видел Ленина, секретарствовал у Крупской и вырастил сироту. 9 фактов о жизни основателя Барнаульского учительского института

- Алексей Павлович Щекотинский родился 1 июня 1901 года в Алтайском крае в семье ссыльного поляка Павла Щекотинского и крестьянки Аксиньи Каланчиной.
- В 1920 году Алексея Щекотинского избрали делегатом III съезда Российского Коммунистического Союза Молодежи в Москве. Там 2 октября 1920 года он и увидел Владимира Ленина.
Алексей Щекотинский, дата фото не указана.
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- Во время обучения в Академии педагогических наук Щекотинский два года работал секретарем общества педагогов-марксистов, председателем которого была Надежда Крупская. Именно она рекомендовала алтайского аспиранта на должность директора Барнаульского учительского института, который только предстояло создать.
- Первый педагогический состав учительского института состоял из московских учителей и лучших педагогов барнаульского педтехникума. Также Щекотинский пригласил на работу доктора физико-математических наук, профессора Иосифа Соколова, который отбывал наказание по делу Промпартии в Барнауле.
Барнаульский государственный пединститут (ныне АлтГПУ), дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
- Барнаульский учительский вуз стал одним из первых институтов в Сибири, а его организация — неоспоримая заслуга Алексея Щекотинского.
- Директором Барнаульского учительского института Щекотинский пробыл недолго. В 1934 году его сняли с должности и направили в качестве директора в Каменское педагогическое училище, а потом - в Москву, работать в системе Наркомпроса.
Барнаульский государственный пединститут (Барнаульский учительский институт), ныне АлтГПУ, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
- В 1968 году в семье Щекотинских погиб сын Станислав. Алексей Щекотинский решил воспитать ребенка-сироту. Такой мальчик нашелся недалеко от дома, где жили Щекотинские в Дмитрове под Москвой. Впоследствии жизнь маленького Валерия сложилась успешно.
- Личные вещи Алексея Щекотинского можно увидеть в постоянной экспозиции Музея истории и развития образования АлтГПУ.
Барнаульский государственный пединститут (ныне АлтГПУ), дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
Алексей Щекотинский на занятиях со студентами, дата фото не указана.
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова
Барнаульский государственный пединститут (ныне АлтГПУ), дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
- 12 февраля 2020 года правительство Алтайского края учредило стипендию имени Алексея Щекотинского.