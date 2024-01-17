В войска из-за носка. Что такое оркестровая служба, на которую отправят рэпера Vacio с "голой" вечеринки

Рэпер Vacio (Николай Васильев) получил повестку в военкомат . По решению комиссии ему предстоит служить в оркестровых войсках. О том, что это за вид службы и когда певец пойдет в армию, расскажет altapress.ru .

Почему именно оркестровые войска?

Николаю Васильеву предложили служить в оркестровых войсках из-за псориаза: с этим заболеванием годным к службе признать не могут.

Также известно, что он будет жить не в казарме, а на съемной квартире. В оркестре он будет получать зарплату — 60 тыс. рублей в месяц. Также у него будет возможность уезжать домой каждые выходные.

Что такое оркестровые войска?

В составе Вооруженных сил РФ есть военно-оркестровая служба. Военный оркестр предназначен для исполнения музыкальных произведений при строевом обучении, во время воинских ритуалов и торжественных церемоний, а также для концертов

Всего в России более 220 оркестров во всех военных округах и на Северном флоте.

Военный оркестр играет в любую погоду. В самых маленьких оркестрах служат около 20 человек, в самом большом — свыше 220.

Кроме полевой, повседневной и парадной формы музыкантам выдают еще и концертную. Члены оркестров сдают нормативы физподготовки.

Когда Vacio уйдет на службу

На срочную службу Васильев отправится уже весной 2024 года — с началом новой призывной кампании.

Почему так экстренно

Рэпера задержали после "голой" вечеринки, которую организовала Настя Ивлеева. Его арестовали по статье "Мелкое хулиганство" на 15 суток, а затем еще на 10. За время, которое рэпер провел в спецприемнике, для него подготовили повестку в военкомате.

Он заявил, что готов искупить свою вину и готов к срочной службе. После выхода на свободу он сразу встал на воинский учет и прошел медкомиссию.

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