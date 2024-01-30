31 января
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В особняке самых щедрых барнаульских купцов откроют ресторан и гостиницу — что мы знаем об этой семье

Особняк на ул. Льва Толстого в Барнауле, который принадлежал купцам и меценатам Суховым, решили отреставрировать. Altapress.ru рассказывает, какими были самые щедрые купцы Барнаула, как они подарили городу электрические лампочки, шикарную обувь, церковь, еду и новые учебные заведения.

Дом купца и мецената Василия Сухова.
Дом купца и мецената Василия Сухова.
Анна Зайкова.
  • В 1860–1880-е годы главой семьи был Никифор Сухов, купец первой гильдии. Он владел кирпичным заводом, а также торговым домом на городском базаре. Когда дело Никифора продолжил его сын Дмитрий и внуки Василий, Павел и Прокопий, Суховы стали крупнейшими предпринимателями Барнаула.
  • Дмитрий Сухов был неграмотным, из-за чего даже отказывался занять пост городского головы. Но все-таки он стал градоначальником. И тут же взялся исправлять нравы — например, сам доставлял в полицию пьяных женщин.
Купец Дмитрий Сухов.
Купец Дмитрий Сухов.
vk.com/kraevedaltay
  • Своим сыновьям Дмитрий Сухов оставил капитал в 4 млн рублей.
  • Позже Василия Сухова тоже избрали городским головой Барнаула. Среди его заслуг — крупные пожертвования: пять тысяч рублей на нужды Общества попечения о начальном образовании, три тысячи рублей на новую больницу, три тысячи рублей на 25 тыс. пудов зерна для города. Василий Сухов подарил здание Николаевскому горному училищу и помог построить Вознесенскую церковь.
Торговый дом &quot;Д. Н. Сухова сыновья&quot;.
Торговый дом "Д. Н. Сухова сыновья".
vk.com/kraevedaltay
  • В 1904 году был зарегистрирован Торговый дом «Д.Н. Сухов и сыновья». Чуть позже городская управа разрешила Василию Сухову построить каменные кладовые на Мало-Тобольской улице. В 1909 году он имел недвижимого имущества в Барнауле на 72 тыс. рублей.
  • В начале 20-го века бизнес братьев Суховых процветал. Предприниматели торговали хлебом, вином, чаем, мануфактурой, кожами, табаком, сахаром, у них была целая сеть магазинов в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби. При этом Суховы были известны в Сибири не только как богачи, но и как меценаты.
  • Обувь, которую производили Суховы, получила серебряную медаль на выставке в Кривом Роге и золотую — в 1909 году на выставке в Ковенской губернии (в Литве). Вообще братья были новаторами: так, в 1898 году именно в Суховском доме впервые в городе зажглись электрические лампочки.
  • Особняк Суховых на ул. Льва Толстого в Барнауле недавно обрел нового собственника, и у него грандиозные планы — отреставрировать дом купцов, обустроить в нем ресторан и гостиницу.

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