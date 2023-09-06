И-16, командировки в КНР и перелет Сталина в Иран. Чем отличился первый Герой Советского Союза на Алтае

- Иван Евсевьев родился 18 октября 1910 года в селе Оек Иркутской области в семье писаря. С 1912 года семья перебралась в Барнаул, а в 1921 году, спасаясь от голода и послевоенной разрухи, — в деревню Заринского района.
- В 1925 году Евсевьев вновь перебрался в Барнаул и начал работать на Бобровском судоремонтном заводе, а с 1927 года начал учебу в фабрично-заводском училище водного транспорта в Красноярске.
Иван Евсевьев - первый на Алтае Герой Советского Союза
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- Иван Евсевьев служил в Красной Армии в 56-й истребительной авиационной бригаде ВВС Украинского военного округа. Стал одним из лучших летчиков округа — за это в 1936 году его наградили орденом «Знак Почета».
- С мая по октябрь 1937 года старший лейтенант Евсевьев участвовал в Гражданской войне в Испании. Он летал на истребителе И-16, а также был командиром авиационного отряда республиканских военно-воздушных сил на Мадридском, Арагонском, Северном и Центральном фронтах. В небе над Испанией летчик лично сбил 4 фашистских самолета.
- 28 октября 1937 года полковнику Евсевьеву первому на Алтае присвоили звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина.
Гражданская война в Испании.
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- Вернувшись из Испании, Иван Евсевьев стал командиром 38-й истребительной авиационной дивизии ВВС Забайкальского военного округа и вскоре получил звание «генерал-майор авиации».
- Во время Великой Отечественной войны Евсевьев участвовал в Ельнинской наступательной операции. Летом и осенью 1942 года его дивизия прикрывала с воздуха промцентры и железнодорожные узлы Балашова, Воронежа, Борисоглебска, Поворино. В трудные дни Сталинградской битвы части дивизии защищали Сталинград. Также летчик участвовал в битве за Кавказ.
И. В. Сталин на Тегеранской конференции в Иране.
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- В ноябре 1943 года Иван Евсевьев участвовал в организации перелета советской делегации во главе со Сталиным в Иран для участия в Тегеранской конференции.
- С января по февраль 1952 года Иван Евсевьев находился в специальной командировке в КНР.
- В Заринске установлен бюст Ивана Евсевьева.