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И-16, командировки в КНР и перелет Сталина в Иран. Чем отличился первый Герой Советского Союза на Алтае

Иван Евсевьев 28 октября 1937 года первым на Алтае получил звание Героя Советского Союза. Altapress.ru рассказывает, как летчик работал на судостроительном заводе, летал над Кавказом и защищал Сталинград.

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде, февраль 1943 года.
Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде, февраль 1943 года.
ru.wikipedia.org
  • Иван Евсевьев родился 18 октября 1910 года в селе Оек Иркутской области в семье писаря. С 1912 года семья перебралась в Барнаул, а в 1921 году, спасаясь от голода и послевоенной разрухи, — в деревню Заринского района.
  • В 1925 году Евсевьев вновь перебрался в Барнаул и начал работать на Бобровском судоремонтном заводе, а с 1927 года начал учебу в фабрично-заводском училище водного транспорта в Красноярске.
Иван Евсевьев - первый на Алтае Герой Советского Союза
Иван Евсевьев - первый на Алтае Герой Советского Союза
ru.wikipedia.org
  • Иван Евсевьев служил в Красной Армии в 56-й истребительной авиационной бригаде ВВС Украинского военного округа. Стал одним из лучших летчиков округа — за это в 1936 году его наградили орденом «Знак Почета».
  • С мая по октябрь 1937 года старший лейтенант Евсевьев участвовал в Гражданской войне в Испании. Он летал на истребителе И-16, а также был командиром авиационного отряда республиканских военно-воздушных сил на Мадридском, Арагонском, Северном и Центральном фронтах. В небе над Испанией летчик лично сбил 4 фашистских самолета.
  • 28 октября 1937 года полковнику Евсевьеву первому на Алтае присвоили звание Героя Советского Союза и вручили орден Ленина.
Гражданская война в Испании.
Гражданская война в Испании.
ru.wikipedia.org
  • Вернувшись из Испании, Иван Евсевьев стал командиром 38-й истребительной авиационной дивизии ВВС Забайкальского военного округа и вскоре получил звание «генерал-майор авиации».
  • Во время Великой Отечественной войны Евсевьев участвовал в Ельнинской наступательной операции. Летом и осенью 1942 года его дивизия прикрывала с воздуха промцентры и железнодорожные узлы Балашова, Воронежа, Борисоглебска, Поворино. В трудные дни Сталинградской битвы части дивизии защищали Сталинград. Также летчик участвовал в битве за Кавказ.
И. В. Сталин на Тегеранской конференции в Иране.
И. В. Сталин на Тегеранской конференции в Иране.
ru.wikipedia.org
  • В ноябре 1943 года Иван Евсевьев участвовал в организации перелета советской делегации во главе со Сталиным в Иран для участия в Тегеранской конференции.
  • С января по февраль 1952 года Иван Евсевьев находился в специальной командировке в КНР.
  • В Заринске установлен бюст Ивана Евсевьева.
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