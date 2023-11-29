1 декабря
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Спали на полу, ходили в баню к местным. Как детский дом из Испании однажды переехал в алтайское село

Во время Великой Отечественной войны в село Тундриха Алтайского края эвакуировали испанский детский дом №7. Altapress.ru рассказывает, как дети ели ржавую кильку, жили в холоде, мылись у местных и играли с ними в догонялки.

Педагогический коллектив испанского детского дома №7.
Педагогический коллектив испанского детского дома №7.
sites.google.com/view/selo-tundricha
  • В 1937 и 1938 годах в СССР эвакуировали детей и взрослых из Испании, где шла гражданская война. Позже началась Вторая мировая – и пребывание беженцев в Советском Союзе затянулось.
  • В 1942 году воспитанники детдома из Испании вместе со взрослыми добирались до Каспийского моря, через которое их переправляли танкером. Затем они ехали в поезде до Барнаула, а оттуда на грузовиках – в село Тундриха Залесского района.
Испанские дети на занятиях в школе. Конец 1930-х. Фото: С. Струнникова
Испанские дети на занятиях в школе. Конец 1930-х. Фото: С. Струнникова
ru.wikipedia.org
  • Директор испанского детдома Анатолий Кравченко вспоминал, как во время поездки дети “ели ржавую кильку из бочки на какой-то городской площади” и уплетали кипяток с вареными кусочками теста. У многих тогда началась дизентерия.
  • Испанским детям отвели первый этаж школы в Тундрихе. На нем располагалось 100 детей со взрослыми, а классы были переполнены: в двух пятых классах школы тогда учились 92 ученика, в шестом – 49.
  • По воспоминаниям испанской воспитательницы Виктории Мартинес, дети и взрослые спали на полу, им не хватало теплой одежды и хлеба. Многих забирали в госпиталь, некоторые из воспитанников умирали от гангрены.
  • Всего в те годы в Тундрихинской школе погибли 19 детей. Их всех похоронили на местном кладбище.
Рисунок Хосе Марено, старшего воспитателя испанского детского дома №7.
Рисунок Хосе Марено, старшего воспитателя испанского детского дома №7.
sites.google.com/view/selo-tundricha
  • Бывший ученик школы в Тундрихе Дмитрий Аличев вспоминал эти годы так:
  • «Зимой дети больше находились в помещении. Только на вторую зиму им привезли стеганые фуфайки, брюки, шапки-ушанки. Теперь они могли кататься на лыжах с горки, совершать прогулки в окрестностях села. Испанские дети из дистрофиков постепенно превращались в жизнерадостных детей».
Анатолий Васильевич Кравченко, директор испанского детского дома №7.
Анатолий Васильевич Кравченко, директор испанского детского дома №7.
sites.google.com/view/selo-tundricha
  • Мылись юные испанцы в банях у местных. А летними вечерами деревенские дети звали иностранцев на вечерки и игрища.
  • В 2017 году художница Ана Перес-Кирога из Португалии посетила Тундриху и побывала в школе, где в годы эвакуации жила ее мама Анжела Петра Перес-Кирога. Все материалы об испанском детдоме №7 в селе передали художнице для ее проекта «Испанские дети в СССР».
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