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Сибирский модерн «в лапу». Каким был барнаульский дом с башенкой, на месте которого теперь — ТЦ

Почти до 2000-х на месте нынешнего ТЦ «Воскресенье» можно было увидеть здание бывшей гостиницы «Империал». Altapress.ru рассказывает, как строили дом с башенкой, как в нем гостил Николай Рерих, жили «красные» партизаны и педагоги.

Здание с башенкой, бывшая гостиница "Империал".
Здание с башенкой, бывшая гостиница "Империал".
Барнаул. Юбилейные даты
  • Здание с башенкой возвышалось по Знаменскому, 1 (сейчас Мало-Олонская), над Барнаулкой. Двухэтажный бревенчатый дом с полуподвалом, рубленный «в лапу», построил один из богатейших барнаульцев — Касьян Кузнецов в 1903-1910 годах.

Справка

Деревянные дома тогда строили «в лапу» и «в чашу». Первый вариант был экономнее, поскольку для формирования угла дома концы бревен зарубали снизу и сверху и средней частью накладывали друг на друга. При рубке углов «в чашу» в бревнах делали выемку. При укладке у дома получалась выступающая часть угла. Этот тип рубки углов дороже, но теплее, устойчивее и долговечнее.

  • Здание с башенкой было ярким примером традиционного сибирского деревянного зодчества с элементами модерна. Его отличительные черты — неправильные пропорции, башенки и деревянная резьба.

Здание с башенкой, бывшая гостиница &quot;Империал&quot;, штаб &quot;красных&quot;.
Здание с башенкой, бывшая гостиница "Империал", штаб "красных".
Барнаул. Юбилейные даты

  • До революции в здании с башенкой располагалась гостиница «Империал». В документах 1914 года указано, что там же арендовал помещение под чайную-столовую крестьянин Киевской губернии Харитон Рыбак.

  • Когда партизанская красная армия Мамонтова заняла Барнаул в 1919 году, в бывшей гостинице «Империал» размещался ее штаб.

  • В 1926 году в гостинице вместе с женой и сыном останавливался художник Николай Рерих. С ними были также супруги Лихманы, сотрудники нью-йоркского музея Рерихов, и лама Геген — ученый-тибетец.

  • В 1928 году здание с башенкой национализировали и передали под общежитие жилотделу «Металлист», потом — конезаводу «Красный всадник». В 1940-х в здании располагалось общежитие Барнаульского педагогического института, с 1950-х оно стало обычным жилым домом.

Гостиница «Империал». Архивное фото.
Гостиница «Империал». Архивное фото.
https://vk.com/barneos22

  • В конце 1960-х памятник капитально отремонтировали. Все расходы взял на себя барнаульский предприниматель Иван Сергиенко. Здание разобрали и практически построили заново. Но в 1997 году бывшая гостиница сгорела.

  • Сгоревшую гостиницу восстанавливали снова. Дошли почти до крыши, но потом стены разобрали, строительный материал вывезли. Через некоторое время на этом месте появился торговый центр «Воскресенье».

Гостиница «Империал». Архивное фото.
Гостиница «Империал». Архивное фото.
https://vk.com/barneos22
Торговый центр «Воскресенье», построенный на месте «Империала».
Торговый центр «Воскресенье», построенный на месте «Империала».
Анна Зайкова

  • Не смотря на то, что здания с башенкой уже нет, документально, оно еще числится среди памятников архитектуры — министерство культуры отказывается признавать здание утраченным и настаивает на его воссоздании.

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