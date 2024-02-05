Сибирский модерн «в лапу». Каким был барнаульский дом с башенкой, на месте которого теперь — ТЦ

- Здание с башенкой возвышалось по Знаменскому, 1 (сейчас Мало-Олонская), над Барнаулкой. Двухэтажный бревенчатый дом с полуподвалом, рубленный «в лапу», построил один из богатейших барнаульцев — Касьян Кузнецов в 1903-1910 годах.
Справка
Деревянные дома тогда строили «в лапу» и «в чашу». Первый вариант был экономнее, поскольку для формирования угла дома концы бревен зарубали снизу и сверху и средней частью накладывали друг на друга. При рубке углов «в чашу» в бревнах делали выемку. При укладке у дома получалась выступающая часть угла. Этот тип рубки углов дороже, но теплее, устойчивее и долговечнее.
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Здание с башенкой было ярким примером традиционного сибирского деревянного зодчества с элементами модерна. Его отличительные черты — неправильные пропорции, башенки и деревянная резьба.
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До революции в здании с башенкой располагалась гостиница «Империал». В документах 1914 года указано, что там же арендовал помещение под чайную-столовую крестьянин Киевской губернии Харитон Рыбак.
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Когда партизанская красная армия Мамонтова заняла Барнаул в 1919 году, в бывшей гостинице «Империал» размещался ее штаб.
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В 1926 году в гостинице вместе с женой и сыном останавливался художник Николай Рерих. С ними были также супруги Лихманы, сотрудники нью-йоркского музея Рерихов, и лама Геген — ученый-тибетец.
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В 1928 году здание с башенкой национализировали и передали под общежитие жилотделу «Металлист», потом — конезаводу «Красный всадник». В 1940-х в здании располагалось общежитие Барнаульского педагогического института, с 1950-х оно стало обычным жилым домом.
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В конце 1960-х памятник капитально отремонтировали. Все расходы взял на себя барнаульский предприниматель Иван Сергиенко. Здание разобрали и практически построили заново. Но в 1997 году бывшая гостиница сгорела.
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Сгоревшую гостиницу восстанавливали снова. Дошли почти до крыши, но потом стены разобрали, строительный материал вывезли. Через некоторое время на этом месте появился торговый центр «Воскресенье».
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Не смотря на то, что здания с башенкой уже нет, документально, оно еще числится среди памятников архитектуры — министерство культуры отказывается признавать здание утраченным и настаивает на его воссоздании.
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