Саратовский предприниматель проиграл суд Пугачевой и Орбакайте

Мужчина требовал снести пирс на дачном участке артисток, чтобы ему было проще заниматься рыбалкой.

Как сообщает SHOT, еще в начале октября бизнесмен Анатолий Рысаков из Балакова подал в суд на русскую Мадонну и ее дочь. Мужчина просил снести постройки на их даче в деревне Бережки. Дело в том, что они перекрывают Рысакову доступ к берегу.

Насколько известно у Аллы Борисовны в Солнечногорском районе один участок, а у ее дочери Кристины Орбакайте - два.

После иска бизнесмена провели независимую экспертизу на территории участков Пугачевой и Орбакайте, но к сожалению рыбака, нарушений не выявили. По этой причине Анатолий дело проиграл.

Русская мадонна и ее дочь не первые, кто попал в иск Анатолия Рысакова. Ранее он подавал и на других звезд, например: Филиппа Киркорова и Наташу Королеву.

Проблема всегда одинаковая, предпринимателю мешают заниматься любимым хобби.