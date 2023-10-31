1 ноября
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Шоу-бизнес

Саратовский предприниматель проиграл суд Пугачевой и Орбакайте

Мужчина требовал снести пирс на дачном участке артисток, чтобы ему было проще заниматься рыбалкой.

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

Как сообщает SHOT, еще в начале октября бизнесмен Анатолий Рысаков из Балакова подал в суд на русскую Мадонну и ее дочь. Мужчина просил снести постройки на их даче в деревне Бережки. Дело в том, что они перекрывают Рысакову доступ к берегу.

Насколько известно у Аллы Борисовны в Солнечногорском районе один участок, а у ее дочери Кристины Орбакайте - два.

После иска бизнесмена провели независимую экспертизу на территории участков Пугачевой и Орбакайте, но к сожалению рыбака, нарушений не выявили. По этой причине Анатолий дело проиграл.

Русская мадонна и ее дочь не первые, кто попал в иск Анатолия Рысакова. Ранее он подавал и на других звезд, например: Филиппа Киркорова и Наташу Королеву.

Проблема всегда одинаковая, предпринимателю мешают заниматься любимым хобби.

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