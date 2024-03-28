150 рублей в кювете и почти Байкал. Какие открытия совершил ученый Алексей Малолетко на Алтае и рядом

- Будущий палеогеограф Алексей Малолетко родился в 1929 году в деревне Николо-Петровка Красноярского края, в крестьянской семье.
- Учеба была платная, денег у семьи Малолетко не было. Попасть в школу Алексею помог случай — нашел 150 рублей в кювете.
- На уроках Алексей отличался любознательностью и начитанностью. После выпуска юноша подал документы на историко-филологический факультет Томского университета, но побоялся не пройти по конкурсу и передумал в пользу географического.
Ученый Алексей Малолетко.
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- После университета Малолетко активно участвовал в образовании Алтайского отдела Русского географического общества.
- Географ провел самостоятельные маршруты по левобережью рек Тобол и Исеть, воздушные наблюдения по реке Туре. Но основные исследования Малолетко вел в палеогеографии. В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Палеогеография Предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое».
- В 1970-х Алексей Малолетко исследовал юг Западно-Сибирской равнины, предгорья Алтая и Салаир, выявлял закономерности в формировании месторождений полезных ископаемых.
- Малолетко также исследовал озера — Айское, Телецкое, Иткульское, Хантайское. Последнее оказалось вторым по глубине после Байкала.
- В 1980-х географ изучал памятники Алтая эпохи палеолита. Так обнаружил Малояломанскую пещеру.
Ученый Алексей Малолетко.
vk.com/kraevedaltay
- Алексей Малолетко разрабатывал палеотопонимическое направление в науке и опубликовал монографию с версиями происхождения названия Оби. А еще он открыл и описал два ископаемых вида моллюсков.
- Ученый работал в АлтГУ и был членом президиума краевого совета Общества охраны природы.
Борис Кадиков, Наталья Цехановская, Елена Грехова, Алексей Малолетко (справа).
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