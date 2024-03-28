150 рублей в кювете и почти Байкал. Какие открытия совершил ученый Алексей Малолетко на Алтае и рядом

Однажды сибирский мальчишка Леша Малолетко нашел в кювете 150 рублей. Если бы не эти деньги, он вряд ли смог бы учиться в школе — и, скорее всего, не сделал бы столько научных открытий. Altapress.ru рассказывает, как он «побоялся» стать филологом и выбрал географию, помог создать Алтайское отделение Географического общества, нашел второе по глубине озеро после Байкала, открыл два ископаемых вида моллюсков и узнал, почему Обь назвали Обью.