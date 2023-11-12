13 ноября
﻿
День в истории

Четыре бильярда и французские монпансье. Как жительница Барнаула построила самую роскошную гостиницу в городе

Altapress.ru рассказывает как мещанка Ксения Саас построила в Барнауле самую большую и дорогую гостиницу, и как здание переходило из рук руки, сохраняя свое величие.

Дом и гостиница К. Саас. позже гостиница "Комхоз".
Дом и гостиница К. Саас. позже гостиница "Комхоз".
Библиотека Цбс-Барнаул
  • В начале ХХ века жительница Барнаула Ксения Сасс закончила строительство собственной трехэтажной гостиницы «Европа» по Пушкинской улице, 44.
  • «Европа» была самой дорогой и большой гостиницей Барнаула того времени. В ней было 40 меблированных номеров, оборудованных ванными и телефоном. На первом этаже размещался ресторан.
Дом и гостиница К. Саас. Фото нач. ХХ века (справа).
Дом и гостиница К. Саас. Фото нач. ХХ века (справа).
Библиотека Цбс-Барнаул
  • В 1911 году Саас продала свою гостиницу мещанину Розену. Он сдавал помещения в аренду. Спустя год «Европу» арендовал Иван Нехорошев, только называлась она тогда уже «Большая Московская». Новое название не прижилось, и Нехорошев вернул гостинице прежнее.
  • В «Европе» размещалась французская кондитерская и кофейня торгового дома «Ярослав Иванович Сарцевич и Ко». Там можно было приобрести конфеты, мармелад, монпансье, торты, мороженое. При кофейне находились четыре бильярда.
  • Когда Нехорошев умер, всю мебель гостиницы продали в счет его долгов перед Розеном и торговым домом «Братья Ворсины». После того, как владельцы обновили интерьер, заведение вновь начало принимать посетителей.
  • Гостиница «Европа» сильно пострадала в пожаре 1917 года. Уездная земская управа за свой счет отремонтировала его и заняла верхний этаж, а остальные отдала под военный госпиталь.
  • С приходом Советской власти здание переименовали в гостиницу «Комхоз». Она проработала с 1920-х по 1930-е годы.
Бывшая гостиница &quot;Европа&quot;, здание не сохранилось, фото 1970-х годов.
Бывшая гостиница "Европа", здание не сохранилось, фото 1970-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
  • После «Комхоза» в здании располагалась гостиница «Алтай», в конце 70-х годов здание было разрушено. Сейчас на этом месте пустырь.
  • После продажи «Европы» Ксения Саас не уехала из Барнаула, а выкупила еще одно здание на Пушкинской, где открыла гостиницу «Центральная», которая работала по 1914 год.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость