Рисовали шашечки и возили на “гламуре”. Каким было такси в Барнауле в “нулевых” и 85 лет назад

Ровно 85 лет назад 6 июня в Барнауле запустили первое такси, — об этом напомнили в сообществе “Алтайское краеведение”. Altapress.ru рассказывает, как звали первых городских таксистов, как барнаульцы “ловили” машины а девушки возили только девушек.

Барнаульский транспорт (в том числе и такси), дата фото не указана.

Впервые легковые такси выехали на улицы Барнаула 6 июня 1938 года. Городская служба такси началась с четырех “эмок” — автомобилей ГАЗ М-1, выпущенных в 1936 году.

Первыми барнаульскими таксистами, согласно заметкам в газете “Алтайская правда”, были Григорий Безденежных, Василий Попов, Флор Проволоцкий, Павел Шилов и Матвей Шмаков. Все они работали в автогужевом тресте.

Барнаульский транспорт (в том числе и такси), дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay

Сначала в Барнауле было всего три стоянки такси: на площади Свободы, Жилплощадке и железнодорожном вокзале. Сотовые диспетчеры появились гораздо позже, так что барнаульцы “ловили” такси у дороги с восьми утра до трех часов ночи.

Выражение “Зеленоглазое такси” пошло от зеленых фонариков, которые таксисты устанавливали на свои автомобили

Барнаульский транспорт (в том числе и такси), дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay

В начале 1940-х в Барнауле было девять такси. К середине 1941 года по городу ездили 10 машин. Вскоре их мобилизовали для нужд фронта.

Спустя четыре года после окончания войны в Барнаул привезли 13 новых автомобилей М-20 “Победа”, и в городе вновь появилось такси.

Барнаульский транспорт (в том числе и такси), дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay

К 1958 году барнаульцев обслуживали 120 “Побед”, 10 ЗИМов и 20 грузовых такси. Позже таксопарк пополнялся в основном “Волгами”.

В 1980-х по Барнаулу курсировали уже 780 такси. С 1992 года предприятие «Такси-сервис» имело 130 автомобилей, а часть пассажироперевозок перешла на “частников”.

Барнаульский транспорт (в том числе и такси), дата фото не указана. vk.com/kraevedaltay

В нулевых в Барнауле работало “гламурное такси”: в 2007 году девушки-таксисты организовали первую в Алтайском крае официальную службу женского такси. Она называлась “Каприз”.