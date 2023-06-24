Растил героев и был первым. Чем известен Барнаульский медколледж и что за люди его прославили

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Барнаульский базовый медицинский колледж – одно из крупнейших средних специальных учебных заведений Алтайского края. В нем готовят студентов по семи специальностям базового направления и четырем – повышенного уровня.
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История медколледжа началась в июне 1930 года, когда Сибирский краевой отдел здравоохранения издал приказ об образовании в Алтайском крае медицинского техникума. Он располагался на втором этаже здания на пр. Ленина, 14. На первом этаже был госпиталь.
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До создания Барнаульского медицинского техникума подготовкой медицинских кадров среднего звена в Сибири занималось только Томское медицинское училище.
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В 1937 году техникум был преобразован в фельдшерско-акушерскую школу. Там готовили медицинских сестер, акушерок и фельдшеров.
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Более 80% выпускников техникума призвали на фронт Великой Отечественной войны. Среди них была и Вера Кащеева, чьим именем названа одна из улиц Барнаула.
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Большую роль в развитии колледжа и становлении его традиций сыграла отличница здравоохранения Шрамко, которая возглавила училище в 1958 году. При ней училище стало базовым, а также получило новое здание и два общежития.
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В декабре 1995 года училищу присвоили новый статус: Барнаульский базовый медицинский колледж.
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С 1996 года колледж возглавил заслуженный работник здравоохранения РФ Николай Колмыков. Он активно внедрял современные педагогические методики и совершенствовал качество подготовки специалистов.
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Барнаульский базовый медицинский колледж является научно-методическим и координационным центром для 6 училищ Алтайского края и Республики Алтай.