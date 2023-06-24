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Растил героев и был первым. Чем известен Барнаульский медколледж и что за люди его прославили

В июне 1930 года Сибирский краевой отдел здравоохранения издал приказ об образовании в Барнауле медицинского техникума. Altapress.ru рассказывает, как он стал колледжем, воспитывал героев войны и прирастал новыми зданиями.

В Барнаульском медицинском техникуме, дата фото не указана.
В Барнаульском медицинском техникуме, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Барнаульский базовый медицинский колледж – одно из крупнейших средних специальных учебных заведений Алтайского края. В нем готовят студентов по семи специальностям базового направления и четырем – повышенного уровня.

  • История медколледжа началась в июне 1930 года, когда Сибирский краевой отдел здравоохранения издал приказ об образовании в Алтайском крае медицинского техникума. Он располагался на втором этаже здания на пр. Ленина, 14. На первом этаже был госпиталь.

Здание Барнаульского медицинского техникума, дата фото не указана.
Здание Барнаульского медицинского техникума, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты

  • До создания Барнаульского медицинского техникума подготовкой медицинских кадров среднего звена в Сибири занималось только Томское медицинское училище.

  • В 1937 году техникум был преобразован в фельдшерско-акушерскую школу. Там готовили медицинских сестер, акушерок и фельдшеров.

  • Более 80% выпускников техникума призвали на фронт Великой Отечественной войны. Среди них была и Вера Кащеева, чьим именем названа одна из улиц Барнаула.

Бюро Барнаульского медицинского техникума, 1932 год.
Бюро Барнаульского медицинского техникума, 1932 год.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Большую роль в развитии колледжа и становлении его традиций сыграла отличница здравоохранения Шрамко, которая возглавила училище в 1958 году. При ней училище стало базовым, а также получило новое здание и два общежития.

  • В декабре 1995 года училищу присвоили новый статус: Барнаульский базовый медицинский колледж.

  • С 1996 года колледж возглавил заслуженный работник здравоохранения РФ Николай Колмыков. Он активно внедрял современные педагогические методики и совершенствовал качество подготовки специалистов.

  • Барнаульский базовый медицинский колледж является научно-методическим и координационным центром для 6 училищ Алтайского края и Республики Алтай.

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