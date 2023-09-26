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Работал на барнаульских стройках и попал во “Всемирный лексикон художников”. Чем прославился Ильбек Хайрулинов, чьи ученики теперь рисуют в Чикаго

26 сентября 1939 года родился художник Ильбек Хайрулинов. Altapress.ru рассказывает, как он успевал работать на барнаульских стройках и учиться писать картины, побеждал на выставках и попал во “Всемирный лексикон художников”, который издавали в немецком Лейпциге.

художник И. С. Хайрулинов.
художник И. С. Хайрулинов.
Новоалтайское государственное художественное училище
  • Ильбек Хайрулинов родился в селе Верхнее Новокутлумбетьево Оренбургской области в крестьянской семье.
  • В 1958-1960 годах Хайрулинов служил на флоте подводником. Затем по комсомольской путевке приехал в Барнаул: работал на стройках и занимался в художественной студии при «Трансмаше» у заслуженного работника культуры России Алексея Иевлева.
Хайрулинов И. С. &quot;Сирень цветет&quot;. Картина 1994 года.
Хайрулинов И. С. "Сирень цветет". Картина 1994 года.
altlib.ru
  • Молодой художник был лауреатом всероссийских и всесоюзных выставок и мечтал стать профессионалом. В 1969 году он поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. После окончания учебы Хайрулинов сам начал преподавать в Новоалтайском художественном училище.
  • Выпускники Ильбека Хайрулинова стали профессиональными художниками по обе стороны океана: в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Чикаго.
  • Писатель Юрий Козлов — поклонник творчества Ильбека Хайрулинова, — так описывал одну его картину: «Меня сильно трогает его “Тяжкая весть”. Думаю, эта картина прославит автора на многие года. Она исполнена на едином дыхании и по силе воздействия на зрителя не имеет себе равных в золотом фонде русского искусства…».
  • Сегодня Ильбека Хайрулинова знают, как заслуженного художника России, лауреата премий Союза художников России и «Союза реалистов».
художник И. С. Хайрулинов (справа).
художник И. С. Хайрулинов (справа).
Новоалтайское государственное художественное училище
  • Хайрулинов также награжден Золотой именной медалью Почета Американского Биографического института и включен во «Всемирный лексикон художников», издаваемый в немецком Лейпциге.
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