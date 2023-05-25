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Шоу-бизнес

Пугачева продала весь бизнес в России

Певица продала весь бизнес в России. Теперь у примадонны не осталось источников дохода в стране, сообщает "Комсомольская правда".

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

Напомним, что в конце февраля 2022 года Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.

В декабре того же года она подала заявку о ликвидации своей музыкальной компании в России — "АБП".

Обувной бизнес Пугачева закрыла не так быстро. Туфли и одежда от примадонны продавались хорошо, поэтому в прошлом году артистка выпустила еще и коллекцию аксессуаров.

Сейчас с сайта компании "Эконика", которая выпускала обувь, одежду и аксессуары Пугачевой, внезапно исчезла вся продукция певицы. Осталось только пять моделей обуви, а продаются они с большой скидкой.

Ранее Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом.

*признан иностранным агентом в РФ

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