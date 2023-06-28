Пугачева покидает Израиль для участия в антироссийском фестивале

Алла Пугачева, покинувшая страну сразу после начала спецоперации, посетит фестивль в Юрмале, сообщают "Дни.ру".

Как рассказала певица Алена Кравец, уже в начале июля артистка приедет в Юрмалу. Много лет примадонна снимает там виллу на летний период, этот год не стал исключением.

Певица появится в качестве гостьи на фестивале подруги Лаймы Вайкуле. Фестиваль пойдет с 26 по 30 июля 2023 года.

В "Лайма. Рандеву. Юрмала" в этом году участвуют преимущественно покинувшие и критикующие страну российские артисты. Среди них — Брежнева, Сердючка, Максакова и другие.

Ранее стало известно, в какой стране сейчас живет Вера Брежнева. Об этом рассказала латвийская исполнительница Лайма Вайкуле.