Детство
Родился 30 апреля 1967 года в болгарском городе Варна. С пяти лет ездил на гастроли вместе с родителями. Первый раз Киркоров вышел на сцену в пять лет на концерте отца, Бедроса Киркорова, который пел свою автобиографичную песню «Сынок». По окончании песни Филипп Киркоров вышел на сцену и подарил отцу гвоздику, после чего Бедрос Киркоров представил его залу и раздались первые в жизни мальчика аплодисменты.
Окончил московскую школу с золотой медалью. Пытался поступить в ГИТИС, но комиссия заявила, что его голосу еще нужно окрепнуть.
Будущего певца приняли в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, которое он окончил с красным дипломом.
Начало карьеры
В ноябре 1985 года, когда Киркоров учился в музыкальном училище, его пригласили исполнить песню «Алеша» в популярной телепередаче «Шире круг». Там исполнителя заметила режиссер «Голубого огонька» Светлана Анапольская и предложила сделать номер с юношей.
В 1987 году его пригласили на работу от «Ленинградского мюзик-холла», благодаря которому он принял участие в заграничном турне в Берлине.
При подготовке к «Рождественским встречам» произошла встреча певца с поэтом Леонидом Дербеневым, который написал для Киркорова песни «Ты, ты, ты», «Небо и земля», «Атлантида» и многие другие.
С 1989 года начал активную концертную деятельность.
Творческий путь
Уже в 1990 году Филипп Киркоров получил гран-при в рамках конкурса «Шлягер-90», который проходил в Ленинграде. Спустя два года у певца вышло две сольные программы под названием «Небо и земля» и «Атлантида». В том же году он впервые поехал на гастроли в Канаду, США, Германию и Израиль.
Начиная с 1993 года Филипп Киркоров ежегодно получал различные награды на премиях «Овация», «Золотой Орфей», World Music Awards и других. Также он рекордсмен «Золотого граммофона» — всего у певца 23 статуэтки.
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