Прихотливая рыбка, загадочный сейф. Что мы знаем об одном из крупнейших поселков России — алтайской Тальменке

- Впервые деревню Тальменскую упоминали в дополнительной переписи 1721 года. Это одно из старейших поселений Алтайского края, ему уже 303 года.
- В исторических документах название поселка обозначено как «Тайменка». По легенде, деревню назвали в честь прихотливой рыбы тайменя. В переписи 18 века деревня уже именовалась как Усть-Тальменская.
Запись о жителях деревни Тальменской в дополнительной переписи, 1721 год.
altlib.ru
- На самом деле место для поселения было не лучшим. Но беглые крестьяне из Тобольского уезда решили остановиться именно здесь, чтобы построить избы и перезимовать.
- В начале 1740-х тальменцев приписали к демидовскому Колывано-Воскресенскому заводу, а после 1747 года они стали приписными царских заводов на Алтае. Работали на обслуживании заводов. Заготавливали лес, выжигали древесный уголь, пахали.
- Также тальменцы обслуживали Сибирский тракт, который связывал Томск и Барнаул. Тракт имел важное торговое значение, и село развивалось.
- История сохранила имена тальменских купцов I-й гильдии Бубнова и Огороднова. В поселке сохранились дом-лавка Огороднова, двухэтажный деревянный особняк «Бубновский дом». По легенде, в районном отделе милиции хранился сейф Бубнова, ключ от которого сменяющийся начальник передавал следующему. Что было в том сейфе — до сих пор загадка.
Тальменка.
Николай Володькин, ok.ru/talmenka
- В начале XX века через Тальменку прошла железная дорога от Ново-Николаевска на Семипалатинск, и крестьяне из европейской части России приехали сюда на освоение земель. А заодно привезли свою культуру. Например, в Тальменке переселенцы застраивались улицами («порядками»). Главная улица поселка, бывшая Большая Тальменская, называлась в народе «Сибирь», а еще одна — «Рязань».
- Особое место среди переселенцев занимали немцы Поволжья. Они приехали в Тальменку и ее окрестности в годы войны. Но большинство из них вернулись в 1990-х в Германию.
- Сегодня Тальменка — один из крупнейших в России поселков городского типа.
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