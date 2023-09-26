28 сентября
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Шоу-бизнес

Почти 8 лет назад в Барнауле проходил кастинг в "Дом-2". Вспомним, как это было

В октябре 2015 года в Барнауле проходил кастинг в телепроект "Дом-2". 200 барнаульцев заполнили заявку на участие, но пришли пробоваться вдвое меньше.

Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.

Кастинг на участие скандального телепроекта "Дом-2" проходил 24 октября 2015 года. Тогда подали 200 заявок. Но пришли в два раза меньше человек.

Что интересно, девушек и парней было почти поровну. Одним из главных условий допуска к кастингу было отсутствие штампа в паспорте.

Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.
Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.
Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.

Некоторые желающие пришли на место встречи даже раньше организаторов. Кастинг запланировали на полдень, но в 10 утра у дверей уже была толпа.

Незадолго до личной встречи, участники общались с кастинг-командой по видеосвязи. Сам директор телеканала "ТНТ" в Барнауле Игорь Карпов говорил, что главное - быть честным.

19-летняя студентка Юридического факультета Вилена пришла по совету мамы, друзей и родственников. Ради проекта она была готова перевестись на заочку. Родители были "за".

Отметили и студентку политеха Елену, которая скрыла свое участие в кастинге от всех. Тогда она училась на инженера, получала стипендию и была в шоке от себя самой.

На "Доме-2" она не собиралась строить интриги, хотела просто показать себя.

Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.

Некоторые участники решили "попробоваться" по наставлению родителей. Так 28-летний Александр пришел вместе с сестрой и мамой.

"Они и настояли на том, чтобы я пришел сюда. Позвонили мне в 9 часов и сказали: в Барнауле проходит кастинг, давай ты туда поедешь. Я не спрашивал, что, как, зачем, собрался и поехал, потому что меня в этом городе ничего не держит, так как я в разводе, мне не хватает отношений. Это самый оригинальный способ построить семью, оригинальнее, по-моему, нельзя придумать.", - рассказывал парень.

Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.
Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.
Кастинг &quot;Дом-2&quot; в Барнауле
Кастинг "Дом-2" в Барнауле
Анна Зайкова.

Кастинг-группа отметила 20 человек, а также назвала Барнаул одним из самых активных городов России.

Однако без скандалов не обошлось.

Активисты ЛДПР в Барнауле устроили пикет с лозунгами: "Закрыть ДУРдом-2!", "Дом-2 – позор для страны!". Однопартийцы также вышли на улицы в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске и других городах Алтайского края.

Активисты ЛДПР устроили пикет на кастинге &quot;Дома-2&quot;.
Активисты ЛДПР устроили пикет на кастинге "Дома-2".
пресс-служба ЛДПР
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