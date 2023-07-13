Пивной капкан: как спасти урожай в огороде от слизней-обжор

5 проверенных способов борьбы со слизнями
1. Кукурузная мука – это смертельное лакомство для слизней, применяется как эффективное средство против различных вредителей. Муку пересыпают в банку и укладывают на бок. С утра собирают мертвых улиток и слизняков, которых убирают подальше с огорода.
2. Опыливание растений смесью древесной золы (0,5л банка), поваренной соли и молотого перца (черный или красный) по 2 ст.л. Перец можно заменить горчицей. Опыливание проводят через марлевый мешочек, с повторением через 7 дней.
3. Опрыскивайте растения раствором поваренной соли (0,5 гр/10 л воды).
4. Эффективно также опрыскивание мест большого скопления слизней раствором нашатырного спирта (4-6 ст. ложек) на ведро воды. Опрыскивание повторяют через неделю с учетом рождения молодых слизней.
5. Против слизней можно использовать соду, лучше не пищевую, а кальцинированную. Сухим порошком густо посыпают скопления слизней. Под воздействием соды голые моллюски погибают за считанные минуты.
Пивная приманка для слизней
Молююски днем прячутся в тени, поэтому для отлова понадобятся ловушки. Например, пиво.
Возьмите одноразовые стаканчики и вкопайте их в нескольких местах на грядке так, чтобы края стаканчика не возвышались над уровнем почвы.
Влейте в каждый стаканчик немного пива. Слизни очень любят этот хмельной напиток, однако для них он губителен.
Поставьте ловушку ближе к вечеру. К утру вредители уже погибнут.
Как избавиться от слизней на капусте
Капуста - самое любимое лакомство наземных мюллюсков. Причем, они совсем не привередливы в выборе и с радостью съедят любую капусту: пекинскую, брокколи, цветную, брюссельскую и белокочанную.
Как предотвратить появление слизней на капусте:
- Не высаживайте растения слишком близко друг к другу. Оптимальное расстояние между саженцами – 50×50 см;
- Регулярно уничтожайте растительный мусор в огороде и саду: слизни любят тенистые места и днем прячутся в кучах садового хлама;
- Систематически скашивайте траву и избавляйтесь от сорняков – это также отличное укрытие для вредных моллюсков.
Если мюллюски все-таки завелись, обрабатывайте посадки проверенными средствами: Брос, Гроза-3, Слизнеед, СтопУлит, Феррамол, Хищник и др.
Препараты от слизней представляют собой гранулы, которые распределяют по поверхности грунта.