10 октября
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Шоу-бизнес

Певица Глюкоза застряла в бомбоубежище в Тель-Авиве

Наталья Чистякова-Ионова (настоящее имя певицы) с двумя дочками и мужем поехала на концерт Бруно Марса в Израиль, но вместо шоу ей приходится прятаться от угрозы обстрелов.

Глюкоза с детьми застряла в бомбоубежище Тель-Авива.
Глюкоза с детьми застряла в бомбоубежище Тель-Авива.
Telegram-канал "Москва 24".

Как сообщает Telegram-канал "Москва 24", певица Глюкоза с семьей находится в бомбоубежище, они ушли туда как только услышали сирену.

Артистка и сама транслирует происходящую ситуацию в своих социальных сетях, там она говорит, что обстановка относительно спокойная:

"Недавно работала сирена, нас всех спустили вниз. Детки немного напугались, но в целом всё в порядке. По улице ходят люди, машины ездят".

Глюкоза надеется, что их семья завтра вернется в Россию. Аэропорт Тель-Авива пока работает в штатном режиме.

Также Максим Галкин* ((признан в РФ иностранным агентом) рассказал о ситуации в Израиле.

Ранее сообщалось, что ХАМАС начал войну с Израилем.

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