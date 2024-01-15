Никита Джигурда снял штаны с Анастасии Волочковой и поцеловал в интимное место. Фото и видео

Волочкову и Джигурду давно подозревают в скрытом романе. Сама Волочкова часто публично намекает на возможные глубокие чувства между ними.

В последнее время их поведение стало еще более заметным. Так, Джигурда продемонстрировал чувства к Волочковой весьма оригинальным и откровенным образом. Он снял с балерины штаны и поцеловал ее ниже пупка.

Неизвестно, кто снял видео и как оно попало в сеть.

На ком женат Джигурда?

Однако из внимания не упускают семейное положение звезд. Никита Джигурда официально женат на фигуристкой Мариной Анисиной, которая живет во Франции вместе с детьми. У Волочковой есть дочь. Хотя та с ней уже не живет.

Какие звания у Волочковой?

Напомним, балерина — заслуженная артистка РФ.

Как на танец Джигурды и Волочковой отреагировала общественность?

Поклонники, в свою очередь, отреагировали на публикации по-разному: были и восторженные комментарии, и ироничные замечания об этом необычном сочетании.

Связь с Настей Ивлеевой

Многие, конечно, вспомнили недавний случай с Насти Ивлеевой. Кто-то написал, что во время СВО такие танцы недопустимы.

Появятся ли у этого такие же последствия, как после "голой вечеринки" Ивлеевой - пока непонятно. Депутаты молчат, Джигурда и Волочкова тоже.

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