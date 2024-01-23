Нелегальные диски, рок-фест и продюсер «Пинк Флойда». Каким был ДК «Химик», здание которого продают в Барнауле

В здании ТЦ «Химик», — бывшем ДК, который продают в Барнауле, — когда-то обменивались музыкальными пластинками и проводили первый в городе конкурс красоты. А еще туда приезжал продюсер группы «Пинк Флойд» Питер Хэммил.