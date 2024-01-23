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Нелегальные диски, рок-фест и продюсер «Пинк Флойда». Каким был ДК «Химик», здание которого продают в Барнауле

В здании ТЦ «Химик», — бывшем ДК, который продают в Барнауле, — когда-то обменивались музыкальными пластинками и проводили первый в городе конкурс красоты. А еще туда приезжал продюсер группы «Пинк Флойд» Питер Хэммил.

ДК "Химик" в Барнауле.
ДК "Химик" в Барнауле.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • Дворец культуры «Химик» открыли в Барнауле в 1967 году.
  • В 1980-х в ДК работал «Клуб филофонистов» — ценители современной музыки обменивались здесь дисками и пластинками, а также продавали и покупали их нелегально. Попасть сюда можно было только по рекомендации.
ДК &quot;Химик&quot; в Барнауле.
ДК "Химик" в Барнауле.
Барнаул. Юбилейные даты.
  • С 1987 года молодежный центр ежегодно проводил в здании ДК «Химик» фестивали «Рок-Периферия», а в 1990 году здесь прошел фестиваль «Рок-Азия», на который из США приехал продюсер группы «Пинк Флойд» Питер Дженнер — об этом в интервью изданию «Капиталист» рассказывал один из филофонистов, Евгений Косса.
  • Во время фестиваля «Рок-Азия» по всему периметру здания дежурили сотрудники Молодежного центра с рациями.
  • В те же годы в ДК «Химик» обосновался городской Молодежный Центр. Именно он в 1988 году провел в Барнауле первый конкурс красоты, на котором победила Татьяна Балахнина.
  • В 90-х в здании ДК «Химик» работал Алтайский филиал «Азиатской биржи», а с 2002 года здесь обосновался мебельный салон. Позже его закрыли.
ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.
ТЦ «Химик», ул. Германа Титова, 9.
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  • Сейчас в здании уже не ДК, а ТЦ «Химик» располагаются десятки арендаторов. В 2017 году объект выставили на продажу за 56 млн рублей. Сегодня, после капитального ремонта, «Химик» продается уже за 125 млн рублей.

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