Недружелюбные соседи и сусанинская хитрость. С чего началось алтайское село Бобровка

Altapress.ru рассказывает, как 311 лет назад в Первомайском районе появилось село, названное в честь реки, как первые поселенцы тоннами добывали уголь и не жаловали новых жителей из других губерний (даже селились в разных концах села). А еще Бобровку однажды защитил Федор Гуляев, который получил новую фамилию: Гуляев-Сусанин.