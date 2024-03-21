Недружелюбные соседи и сусанинская хитрость. С чего началось алтайское село Бобровка

- История Бобровки началась в 1713 году, когда на берегу одноименной реки поселилась семья Лубягиных. Также первыми жителями села были рабочие Демидова — углежоги. Здесь они добывали древесный уголь для получения чугуна из руды.
- Работники селились в казармах, которые сами и строили. В месяц на одного человека выделяли 16 кг муки и 60 копеек.
Рукав Оби у Бобровки летом.
Анна Зайкова.
- В село приехали люди из Архангельской, Пермской, Вятской, Рязанской и других губерний. Местные принимали переселенцев недружелюбно — даже селились в разных концах села. Первые имели пахотную землю, скот и платили налоги. У вторых кроме мещанского налога в 50 копеек ничего не было.
- Во время Гражданской войны 700 колчаков вышли из Рассказихи, чтобы внезапно напасть на Бобровку. По дороге им встретился Федор Гуляев, который предложил якобы обходным путем пройти в село, а сам завел отряд в болота и побежал до Бобровки — предупреждать местных. После этого Гуляев ездил в Москву: встречался с Лениным и Буденным. Ему присвоили фамилию Гуляев-Сусанин.
Встреча Федора Гуляева (справа) с Семеном Буденным (слева) в Москве.
vk.com/kraevedaltay
- В 1913 году в Барнауле прошли первые лодочные гонки. В состязании участвовали «моторы» с пассажирами на борту. Среди них была и лодка «Бобровка», которая первой пришла в город и выиграла.
- По словам старожилов, в селе особо богатых не было, но все работали в полную силу. Магазинов не было, только частная лавка Великосельского.
- Первый лекарь в Бобровке появился лишь в 1920 году. Им был фельдшер Федор Шубин, который принимал больных на дому. Через шесть лет приехал еще один — Тихон Нагайцев и организовал в селе медпункт. В 1945 году была образована больница со стационаром и роддомом. Спустя 24 года по инициативе главврача Владимира Федорова построили амбулаторию.
- Первый детсад был открыт здесь в 1929 году. Второй — только в 1979-м.
Село Бобровка, Алтайский край.
akzs.ru
- Первая школа в Бобровке появилась в 1939 году. До нее в селе существовали церковно-приходская и начальная школы. В 1976 году построили новое здание, в котором дети учатся и сегодня.
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