Назвал Алтай Рудным, успел породниться со Львом Толстым и не дожил до реабилитации. Чем известен Владимир Котульский, который исследовал алтайские месторождения

В 1949 году Котульского снова арестовали, уже по «красноярскому делу». Тогда группу геологов обвинили в «неправильной оценке и заведомом сокрытии месторождений полезных ископаемых, вредительстве» при поисках урановых месторождений в Сибири. В 1954 году все они были реабилитированы, но Котульский умер раньше — в 1951-м, при этапировании из Красноярска.