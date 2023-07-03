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День в истории

Назвал Алтай Рудным, успел породниться со Львом Толстым и не дожил до реабилитации. Чем известен Владимир Котульский, который исследовал алтайские месторождения

3 июля 1879 года родился геолог Владимир Котульский. Altapress.ru рассказывает, зачем интеллигент из Белостока поехал на Алтай и что он успел сделать для российской геологии.

Управление О.Р.С. строительства - Североникель.
Управление О.Р.С. строительства - Североникель.
vk.com/nornickel_official

  • Владимир Котульский был одаренным человеком: он мог стать вокалистом Большого театра, как его сестра Елена, народная артистка СССР, а отец привил ему вкус к инженерно-техническим наукам. Котульский выбрал геологию.

  • Младшая сестра Владимира Котульского, Надежда, стала родственницей сыну Льва Толстого.

Владимир Котульский.
Владимир Котульский.
norilskmuseum.ru

  • Во время Первой мировой войны из-за острого недостатка производства металлов возникла необходимость эксплуатации алтайских полиметаллических месторождений. Именно поэтому в 1916 году Владимир Котульский приехал на Алтай.

  • В 1917 году Котульский опубликовал статью «К вопросу о возрождении горной промышленности Алтая», познакомился с месторождениями местных Сугатовского и Сургутановского рудников, а также Александровским и Западно-Александровским (позже Котульским) полиметаллическими месторождениями в Казахстане.

  • Именно Владимир Котульский назвал юго-западную часть Алтая Рудным Алтаем. Это понятие прочно вошло в научный обиход.

  • Летом 1918 года Владимира Котульского избрали вице-директором Геологического комитета в Сибири. Изыскательским работам способствовал министр народного просвещения Павел Преображенский.

Владимир Котульский в молодости.
Владимир Котульский в молодости.
ru.wikipedia.org

  • Владимир Котульский организовал государственные фонды, где до сих пор хранятся материалы по всем проведенным в стране геологическим исследованиям.

  • В 1930 году Владимира Котульского обвинили в организации Геологического комитета, который содержался на средства белогвардейского правительства. Благодаря связям своей знаменитой сестры он был освобожден с запретом жить в крупных городах.

Минусинск, музей. Дело о «вредительстве» геологов.
Минусинск, музей. Дело о «вредительстве» геологов.
ru.wikipedia.org

  • В 1949 году Котульского снова арестовали, уже по «красноярскому делу». Тогда группу геологов обвинили в «неправильной оценке и заведомом сокрытии месторождений полезных ископаемых, вредительстве» при поисках урановых месторождений в Сибири. В 1954 году все они были реабилитированы, но Котульский умер раньше — в 1951-м, при этапировании из Красноярска.

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