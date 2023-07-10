Нарративная ретикуляция. Чем занимается плейбэк-театр в Барнауле

Что такое нарративная ретикуляция и зачем нужны перформансы, в ходе которых зрители рассказывают актерам свои истории, altapress.ru объяснила руководитель барнаульского плейбэк-театра «Анапаит» Татьяна Калашникова.

Барнаул славится множеством как профессиональных, так и любительских театральных трупп. Это изюминка Алтайского края, отличающая его от прочих регионов Сибири. При этом наряду с классическими форматами здесь существуют и довольно экзотические.

Что представляет собой плейбэк-театр

— Что такое плейбэк-театр и чем он отличается от обычного?

— Плэйбэк-театр — это театр импровизации, где играются зрительские истории. Актеры не знают, что будет происходить на сцене. Есть специальный человек — кондактор (его роль обычно выполняю я), который разговаривает со зрителями. Они рассказывают что-то о себе и актеры тут же это воспроизводят.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

— Для чего это нужно?

— Мы пытаемся найти в каждой истории то, что двигало героем. Например, когда мы смотрим кино, мы видим, что даже у злодеев есть своя история, и мы можем им сочувствовать. Только в этом случае картина становится многоплановой, и мы можем говорить, что фильм состоялся.

Задача плэйбэк-театра — создать максимально безоценочную обстановку, в которой можно будет рассказывать практически все, что угодно, включая истории, которые могут быть какими-то неприемлемыми. Это социальная часть, очень важная для нас. Плэйбэк-театр безусловно принимает то, что рассказал зритель.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

Что получает от плейбэка зритель

— Посетители не стесняются делиться своими историями?

— Поначалу они стараются выдавать социально приемлемые истории, рассказывают то, что не боятся показать другим. Но обязательно в аудитории присутствуют люди, у которых есть истории, которые могут быть осуждены или не поняты.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

И задача плэйбэк-театра заключается в том, чтобы эту историю тоже поднять и показать, что она имеет право на существование. Посредством этого процесса улучшается взаимопонимание между людьми.

После перформанса люди начинают чувствовать некоторое родство между собой. У людей, которые попробовали плейбэк, сильно расширяются внутренние границы и границы принятия — улучшается эмпатия.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

Как плейбэк появился в Барнауле

— Как вы пришли к идее открыть в Барнауле такой плейбэк-театр?

— Сам формат придумали в 70-х годах в Америке Джонатан Фокс и Джо Салас, на основе теории нарративной ретикуляции. Нарратив — это наш внутренний монолог, а ретикуляция — взаимосвязь. Речь идет о том, что люди начинают соединяться друг с другом через личные истории.

В 2014 году Джонатан Фокс и Джо Салас были номинированы на альтернативную нобелевскую премию за мужество и социальные трансформации в мире.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

Сама я родилась в Барнауле, но с 2016 по 2018 годы жила в Краснодаре, где и увидела такой театр. До этого даже не знала, что они существуют. Я психолог по образованию, а также занималась театральными практиками. Была идея это как-то совместить, а тут выяснилось, что такое уже существует. Я записалась на обучение.

— Какова продолжительность курса?

— Я обучалась по годовой программе центральной школы плэйбэк-театра, включающей несколько сессий. В 2018 году вернулась в Барнаул. Здесь ничего подобного не было. И я подумала, что такое в нашем городе должно существовать — это важно, красиво и нужно людям, потому что за плэйбэк театром есть социальная история. Это театр для того, чтобы стали слышны голоса тех, кого обычно не слышат.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

Популярность плейбэка

— Насколько популярен и востребован плейбэк?

— В Краснодаре таких театров уже, наверное, шесть, в Новосибирске — два. У нас пока только мы. В Кемерово недавно появился. Люди вовлекаются, потому что здесь помимо театральной и психологической деятельности есть еще социальная. Все-таки хочется делать что-то хорошее для людей. Плюс, интересен сам формат — импровизация. Ее главный принцип — делать все через удовольствие. В этом много драйва, много энергии.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

В Барнауле ежемесячно проходят открытые перформансы в разных местах. На них приходят, в среднем, от 15 до 30-40 человек. В настоящее время в труппе состоит 10-11 человек, играют все, но одновременно на сцене задействовано четыре актера, поэтому выездной состав меняется.

— Театр действует на коммерческой основе?

— Первая труппа создавалась на некоммерческой. Мы платили аренду «Крепостному театру», в котором тогда занимались. Я тогда еще заканчивала обучение. Но и сейчас для актеров эта деятельность, скорее, дополнение к основной работе. Хотя теперь мы проводим и коммерческие мероприятия. Но социальных перформансов по-прежнему очень много делаем.

Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова. Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова. Театр "Анапаит" в женской колонии ИК-6. Анна Зайкова.

— Что означает название вашего театра?

— «Анапаит» — это минерал, эндемичный для района Анапы. Он довольно невзрачный — зеленый, хрупкий, бледный, интересен, как правило, только геологам. Вскоре после возвращения из Краснодара я зашла в музей «Мир камня» в Барнауле и там упомянула, что у меня его очень много. Владелец очень удивился и попросил поделиться.

Оказалось, что то, казалось бы, ненужное, что у нас есть, имеет для кого-то ценность. Точно так же и плэйбэк-театр — иногда мы живем и не замечаем каких-то важных вещей, не понимаем, насколько они важные и ценные. Плэйбэк-театр позволяет такие истории делать видимыми.