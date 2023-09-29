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Находка в Тбилиси, точка-тире. Как Америку и Сибирь хотели связать телеграфом и что пошло не так

Altapress.ru рассказывает, как хотели связать телеграфом Америку и Сибирь, что уникального нашли в столице Грузии и как тут "затесался" Барнаул.

"Ростелеком" отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
"Ростелеком" отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
архив компании "Ростелеком"
  • Первые проекты телеграфа через Сибирь в Америку предложили еще в 1850-е годы иностранцы и русские офицеры.
  • Также в 1857 году Международное общество электрического телеграфа предложило установить телеграф между Сибирью и Америкой через Берингов пролив. Но проект не удалось осуществить, поскольку он во многом был ошибочным.
  • Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский в начале 1959 года представил начальнику Главного управления путей сообщения генерал-адъютанту Чевкину служебную записку о необходимости телеграфной линии между Петербургом и Тихим океаном.
&quot;Ростелеком&quot; отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
"Ростелеком" отмечает 150-летие Барнаульского телеграфа.
архив компании "Ростелеком"
  • 15 марта 1859 года Александр II утвердил положение Сибирского комитета об устройстве телеграфа первоначально от Казани до Иркутска, а затем Дальнего Востока. Развитием этой линии связи занимался бывший директор телеграфов — Людвиг Гергард.
  • Начальник изысканий по устройству сибирского телеграфа Дитх прибыл в Томск 2 июля 1859 года. Он доложил губернатору, что при проведении сибирской линии по Томской губернии нужно создать телеграфные станции в Томске, Каинске, Колывани, Барнауле и Мариинске.
1-я смена Барнаульского телеграфа, 1939 год.
1-я смена Барнаульского телеграфа, 1939 год.
vk.com/kraevedaltay
  • Карту первых телеграфных линий Сибири спустя годы нашли в Тбилиси.
  • Сибирская телеграфная линия также служила для обмена корреспонденцией западных европейских государств, Америки и Австралии с Японией и Китаем.
Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Барнаульскому телеграфу исполнилось 155 лет.
Фото из архива «Ростелекома».
  • 1 ноября 1867 года в Барнауле открылся первый телеграф. Краевая столица стала третьим сибирским городом, который получил прямую связь с Санкт-Петербургом. Уже 2 ноября исследователь Алтая Степан Гуляев отправил первую телеграмму в Петербург.
  • Первая Барнаульская телеграфная контора была оборудована аппаратом Морзе. Она размещалась на улице Иркутской (Пушкина 47) — там же, где и почта.
  • 29 мая 1894 года сибирский общественный деятель Николай Ядринцев дал свою последнюю телеграмму семье Гуляевых в Барнаул: «Выехал Барнаул отыщите квартиру остановиться Ядринцев». Также в одном из писем Степану Гуляеву он писал: «…Мои глаза обращены постоянно к синеющим вершинам Алтая, где оставлено мое сердце…».
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