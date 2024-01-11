12 января
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Шоу-бизнес

Музыканта Петара Мартича приговорили к выдворению из РФ

Основателя групп "прыгай киска" и "Пасош" Петара Мартича приговорили к выдворению из России, такое решение выдвинул Никулинский суд Москвы. Сам певец родом из Сербии.

Петар Мартич.
Петар Мартич.
Страница ВКонтакте "Petar Martic"

SHOT сообщает, что Мартича обвиняют в пропаганде запрещенных веществ в своих песнях.

Помимо этого, певца обязали выплатить 20 тыс. рублей штрафа.

Источник сообщает, что такое наказание музыканту дала одна из его песен, выпущенная в 2023 году.

Петар Мартич с 2002 года учился в московской школе, поступил в университет, но не окончил его. Свою музыкальную деятельность начал в 2014 году.

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