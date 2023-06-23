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Шоу-бизнес

Минкульт: Россия и Китай создадут аналог западного "Оскара"

Россия предложила Китаю создать аналог "Оскара", сообщает глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

Оскар
Оскар
СС0

По ее словам, Китай заинтересован в сотрудничестве с РФ во всех сферах. Исключением не стала и киноиндустрия. Минкульт предложил создать Евразийскую кинопремию и киноакадемию.

"Китай – одна из ведущих стран в сфере производства фильмов, и нам важна его поддержка в этой инициативе", — отметила Любимова.

Представители стран обговорили обменные фестивали культуры. А в дальнейших планах — подготовить программу событий Дорожной карты сотрудничества РФ И КНР до 2030 года.

Ольга Любимова добавила, что сейчас уровень сотрудничества растет. Об этом говорят многочисленные заявки на Международный конкурс Чайковского — Китай стал вторым по количеству потенциальных участников после России.

Ранее стало известно, что впервые за 30 лет Россия не будет выдвигать свой фильм на американскую премию "Оскар".

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