Люди, лозунги, машины. Каким был Барнаул во время Августовского путча в 1991-м — ностальгический фоторепортаж altapress.ru

В августе 1991 года митинговавшие жители краевой столицы выходили на площадь Советов. Барнаульцев окружали машины (теперь уже ретро), а в их руках пестрили громкие лозунги.
Однако некоторые все-таки находились дома — на уютном диване и перед телевизором.
Историки называют Путч 19-21 августа кульминацией политического кризиса. Борис Ельцин тогда запретил парткомы на предприятиях и в организациях.
Хотя без партийных комитетов многие советские граждане буквально не представляли жизнь. Подробнее об эпохальном событии — в нашем большом материале.