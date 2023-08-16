17 августа
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День в истории

Люди, лозунги, машины. Каким был Барнаул во время Августовского путча в 1991-м — ностальгический фоторепортаж altapress.ru

На грани гражданской войны Россия оказалась в 1991-м, 32 года назад. Как в то время выглядел Барнаул и с какими лозунгами толпы людей выходили на улицу, запечатлел фотограф altapress.ru Дмитрий Кудрявцев.

Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года.
Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

В августе 1991 года митинговавшие жители краевой столицы выходили на площадь Советов. Барнаульцев окружали машины (теперь уже ретро), а в их руках пестрили громкие лозунги.

Однако некоторые все-таки находились дома — на уютном диване и перед телевизором.

Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года.
Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru

Историки называют Путч 19-21 августа кульминацией политического кризиса. Борис Ельцин тогда запретил парткомы на предприятиях и в организациях.

Хотя без партийных комитетов многие советские граждане буквально не представляли жизнь. Подробнее об эпохальном событии — в нашем большом материале.

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