Люблю грозу в начале мая, но она то в апреле, то в октябре. Когда и с какими капризами природы сталкивался Алтайский край за 150 лет

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В 1948 году первая гроза в Алтайском крае прошла 1 апреля. Такое раннее появление произошло впервые за 110 лет, в течение которых Барнаульская гидрометеостанция вела наблюдения.
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В тот год гроза охватила небольшой район центрального Алтая: Ребриху, Алейск и Барнаул.
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Столь раннюю грозу вызвало мощное вторжение масс тропического воздуха из Казахстана в холодный воздух Алтая.
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Также раннюю грозу отмечали 23 апреля 2002 года в Барнауле, и 6 апреля 2005 года в Бийске около полудня.
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Самую позднюю грозу в Алтайском крае фиксировали 20 октября 1906 года.
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С 1838-го по 2013 год Барнаульская метеорологическая станция зафиксировала абсолютный максимум в тени 22 июля 1953 года и 11 августа 2002 года – +38,3 градуса, а абсолютный минимум – 7 января 1951 года – -51,5 градуса.
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Максимальное количество осадков за сутки отмечали 5 июля 1947 года – 133 мм и 6 августа 1970 года – 66 мм.
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Самый продолжительный дождь был с 7 по 8 мая 1966 года. Он длился 28 часов. А 2 июня 2000 года 5 минут шел град диаметром 4-5 см.