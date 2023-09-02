4 сентября
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День в истории

Люблю грозу в начале мая, но она то в апреле, то в октябре. Когда и с какими капризами природы сталкивался Алтайский край за 150 лет

Altapress.ru рассказывает, как Барнаул встречал грозу в апреле и -51 в январе, и как в Алтайском крае однажды 28 часов лил дождь и шел град размером с яйцо.

Гроза в Алтайском крае.
Гроза в Алтайском крае.
Евгений Грозовой

  • В 1948 году первая гроза в Алтайском крае прошла 1 апреля. Такое раннее появление произошло впервые за 110 лет, в течение которых Барнаульская гидрометеостанция вела наблюдения.

  • В тот год гроза охватила небольшой район центрального Алтая: Ребриху, Алейск и Барнаул.

Гроза в Алтайском крае.
Гроза в Алтайском крае.
Евгений Грозовой

  • Столь раннюю грозу вызвало мощное вторжение масс тропического воздуха из Казахстана в холодный воздух Алтая.

  • Также раннюю грозу отмечали 23 апреля 2002 года в Барнауле, и 6 апреля 2005 года в Бийске около полудня.

Гроза. Молнии.
Гроза. Молнии.
t.me/vkurse22, Евгений

  • Самую позднюю грозу в Алтайском крае фиксировали 20 октября 1906 года.

  • С 1838-го по 2013 год Барнаульская метеорологическая станция зафиксировала абсолютный максимум в тени 22 июля 1953 года и 11 августа 2002 года – +38,3 градуса, а абсолютный минимум – 7 января 1951 года – -51,5 градуса.

  • Максимальное количество осадков за сутки отмечали 5 июля 1947 года – 133 мм и 6 августа 1970 года – 66 мм.

  • Самый продолжительный дождь был с 7 по 8 мая 1966 года. Он длился 28 часов. А 2 июня 2000 года 5 минут шел град диаметром 4-5 см.

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