Лолиту могут оштрафовать на 200 тыс. рублей из-за израильского паспорта

У певицы помимо российского, есть еще израильский паспорт, который Лолита получила в 15 лет после смерти отца.

SHOT сообщает, что глава ФПБК Виталий Бородин рассказал об этом, но сама Милявская никогда этого не скрывала. Осведомлены ли об этом в МВД - неизвестно.

Поэтому общественник попросил уточнить это, если окажется, что правоохранители об этом не знали, Лолите придется заплатить штраф по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства".

Штраф составляет 200 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, чем Лолита занимается после отмененных концертов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале