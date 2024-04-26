38 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС: как произошла катастрофа, и что сейчас происходит в зоне отчуждения

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая ядерная техногенная катастрофа в мире — авария на Чернобыльской АЭС. Последствиями трагедии стали миллионы пострадавших людей, а также непоправимый ущерб всему живому в радиусе нескольких десятков километров. В этот день жертв трагедии ежегодно вспоминают во всем мире. Altapress.ru расскажет, как произошла катастрофа, как развивались события после нее и как сейчас живет зона отчуждения.

До взрыва

Чернобыльскую атомную электростанцию начали строить в 1970 году, недалеко от нее возвели город Припять. В 1977 году, после запуска первого реактора, население Чернобыля составило 14 тыс. жителей.

Имеющиеся транспортные связи превратили город в перспективный областной центр. Сам объект ​​должен был стать крупнейшей атомной электростанцией в мире. Предполагалось возвести 12 реакторов, мощностью по 1000 МВт каждый.

Чернобыль, Припять. pixabay.com/

Авария

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции прогремел в 4-м энергоблоке 26 апреля 1986 года.

Ночью специалисты проводили эксперимент по измерению инерционного вращения турбогенератора. Перегрев топлива спровоцировал разрушения активной зоны реактора. Реактор при этом не был оснащен должным образом. О сбоях в ходе эксперимента никто не догадывался.

Реактор не должен был работать в ту ночь. Однако его отключение перенесли на 9 часов позже, в связи с предстоящим празднованием 1 Мая. В электричестве нуждались для завершения производственного плана. Остановить реактор была задача другой смены, которая была к этому не подготовлена.

Два взрыва прогремели в 1:24 по местному времени. Исследования показали, что системы безопасности были отключены или выведены из строя еще до первого взрыва.

Радиоактивный пар вместе с водородом разрушили крышку реактора весом в 1,2 тыс. тонн, а затем крышу станции. Если первый взрыв относят к химическому, то второй точно был ядерным, с выходом 0,3 килотонн. Очевидцы также сходятся в показаниях: за первым взрывом последовало красное пламя, а за вторым — голубое. После над реактором поднялся “гриб”.

Чернобыль, Припять. pixabay.com/

Эвакуация из зоны отчуждения

Взрывы повлекли превышения норм уровня радиации в тысячу раз. Однако населению в 50 тыс. человек об угрозе загрязнения сообщили только на следующий день. Их так и не снабдили йодными таблетками, которые могли бы понизить уровень радиации в организме. Эвакуация началась 27 апреля 1986 года в 14:00. С собой разрешали взять только самое необходимое. Запрещалось вывозить даже домашних животных — их шерсть могла пропитаться радиоактивной пылью.

Власти пообещали, что жители смогут вернуться домой через несколько дней.

Чернобыль, Припять. pixabay.com/

Последствия чернобыльской катастрофы в цифрах

600 тыс. человек — ликвидаторы Чернобыльской аварии.

31 человек погиб в первые три месяца после катастрофы.

134 человека поражены лучевой болезнью.

200 тыс. км квадратных составляет территория загрязнения.

240 территорий Киева поместится на загрязненной радиацией территории.

7 млн человек оказались в зоне заражения после того, как радиация распространилась на территории России, Белоруссии и Украины.

Общее число пострадавших приближено к 10 млн человек, из них только 3,2 — в Украине.

Чернобыль, Припять. pixabay.com/

Чернобыль сейчас

На загрязненных территориях сейчас проживают около 5 млн человек.

Саму чернобыльскую зону отчуждения охраняют стражи правопорядка. Также она стала модным туристическим объектом. Каждый год там бывает более 50 тыс. человек.

Существует проект, на который рассчитывают власти — строительство на месте станции хранилища отработанного ядерного топлива для Европы. Новый саркофаг даст возможность безопасно хранить отходы до 100 лет.

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