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Красочная Индия, «неоархаика» и непрекращающееся творчество. Что мы знаем о барнаульской художнице Ларисе Пастушковой

30 мая свой День рождения празднует яркая и продуктивная барнаульская художница — Лариса Пастушкова. Вот 7 фактов о ее творчестве и путешествиях.

Лариса Пастушкова. Автопортрет, 1978 год.
Лариса Пастушкова. Автопортрет, 1978 год.
vk.com/muzeighmak

  • Лариса Пастушкова — один из ведущих авторов направления «неоархаика», которое стремительно развивается в Сибири последние 30 лет.

  • Лариса Пастушкова обучалась мастерству в художественных студиях Барнаула, рисовальных классах при Московском художественном институте им. В. И. Сурикова, Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина, а также ездила в Монголию, Индию и Европу.

Лариса Пастушкова.
Лариса Пастушкова.
altlib.ru

  • Лариса Пастушкова стала членом Союза художников России в 1979 году.

  • За время работы в Алтайском книжном издательстве с 1972 по 1980 год Пастушкова иллюстрировала более 30 книг.

Лариса Пастушкова, картина «Стрелок». Графема № 33.
Лариса Пастушкова, картина «Стрелок». Графема № 33.
www.kulaika.ru
Лариса Пастушкова. Трикветр (троичность божества),1996-2000 года.
Лариса Пастушкова. Трикветр (троичность божества),1996-2000 года.
vk.com/muzeighmak
Лариса Пастушкова, картина «Дикий зверь». Графема № 8.
Лариса Пастушкова, картина «Дикий зверь». Графема № 8.
www.kulaika.ru
Картина Ларисы Пастушковой.
Картина Ларисы Пастушковой.
vk.com/muzeighmak

  • С 1974 года Лариса Пастушкова приняла участие в более 130 краевых, зональных, всероссийских, всесоюзных и международных выставках. И провела более 30 персональных.

  • Картины Пастушковой находятся во многих музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Также 60 ее работ хранятся в Художественном музее Алтайского края.

  • Поездка в Индию в 1990 году положила начало красочной, объемной и до сих пор непрекращающейся серии произведений Пастушковой. В 2011 году выставка ее картин об Индии стала частью культурной программы визита официальной делегации Алтайского края в индийский штат Керала и прошла в городе Тривандрум.

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