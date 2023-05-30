Красочная Индия, «неоархаика» и непрекращающееся творчество. Что мы знаем о барнаульской художнице Ларисе Пастушковой

Поездка в Индию в 1990 году положила начало красочной, объемной и до сих пор непрекращающейся серии произведений Пастушковой. В 2011 году выставка ее картин об Индии стала частью культурной программы визита официальной делегации Алтайского края в индийский штат Керала и прошла в городе Тривандрум.