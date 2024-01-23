Красивый и амбициозный. Каким был молодой Никита Джигурда — фото и видео

Из биографии
Никита Борисович Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве.
После школы поступил в Киевский институт физкультуры, где проучился полтора года. Затем забрал документы и поступил в Щукинское театральное училище. Сразу после выпуска его приняли в труппу Театра на Таганке.
Известно, что в 20 лет артист попал в психиатрическую клинику. В интервью он рассказывал, что в больнице его спрятали от приехавшего в Киев Брежнева из-за «антисоветских песен».
Однако по информации из других источников, у Джигурды диагностировали гипоманиакальный психоз. Для заболевания характерны бодрое настроение и чрезмерная активность.
Творчество
В 1993 году Никита Джигурда решил попробовать себя в роли сценариста и кинорежиссера. Он снял эротический триллер «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где сыграл главную роль.
Однако популярным он стал после съемок в фильме «Любить по-русски», где также исполнил роль главного персонажа.
Еще Джигурда известен как певец. В его репертуаре много композиций авторства Владимира Высоцкого, а также песен на стихи Сергея Есенина и других русских поэтов. Ранними знаковыми альбомами стали «Отречемся от старого мира» и «Перестройка».
Также у него есть собственная книга стихов «Любить по-русски — значит падать… в небо».
Скандалы
Джигурда известен своим эпатажным поведением и скандальными высказываниями.
Он выкладывал в сеть видео с родов жены, а на пресс-конференции, посвященной разводу, танцевал эротический танец. Гулял в юбке и лифчике по Арбату. Выложил в интернет пародию на Волочкову — эротическую фотосессию.
В 2016 году заявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.
Рассказал, что две трети скандалов с его участием – оговоренные и оплаченные.
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