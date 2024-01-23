Красивый и амбициозный. Каким был молодой Никита Джигурда — фото и видео

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании артиста — эпатаж. Однако такой образ сформировался у Джигурды значительно позже. О том, каким актер был в молодости, расскажет altapress.ru .

Из биографии

Никита Борисович Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве.

После школы поступил в Киевский институт физкультуры, где проучился полтора года. Затем забрал документы и поступил в Щукинское театральное училище. Сразу после выпуска его приняли в труппу Театра на Таганке.

Известно, что в 20 лет артист попал в психиатрическую клинику. В интервью он рассказывал, что в больнице его спрятали от приехавшего в Киев Брежнева из-за «антисоветских песен».

Однако по информации из других источников, у Джигурды диагностировали гипоманиакальный психоз. Для заболевания характерны бодрое настроение и чрезмерная активность.

Творчество

В 1993 году Никита Джигурда решил попробовать себя в роли сценариста и кинорежиссера. Он снял эротический триллер «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где сыграл главную роль.

Однако популярным он стал после съемок в фильме «Любить по-русски», где также исполнил роль главного персонажа.

Еще Джигурда известен как певец. В его репертуаре много композиций авторства Владимира Высоцкого, а также песен на стихи Сергея Есенина и других русских поэтов. Ранними знаковыми альбомами стали «Отречемся от старого мира» и «Перестройка».

Также у него есть собственная книга стихов «Любить по-русски — значит падать… в небо».

Скандалы

Джигурда известен своим эпатажным поведением и скандальными высказываниями.

Он выкладывал в сеть видео с родов жены, а на пресс-конференции, посвященной разводу, танцевал эротический танец. Гулял в юбке и лифчике по Арбату. Выложил в интернет пародию на Волочкову — эротическую фотосессию.

В 2016 году заявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

Рассказал, что две трети скандалов с его участием – оговоренные и оплаченные.

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