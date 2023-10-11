Клавишника "Руки Вверх" похоронили с забинтованной головой

По данным Тelegram-канала "SHOT", отец клавишника уверен, что это было убийство. Сним согласны и лидер группы "Руки Вверх!" с командой, которые ждут результатов судмедэкспертизы. Пока расследование засекречено и все обстоятельства не рассказывают.
В беседе с "SHOT" 63-летний Дмитрий Капырин заявил, что не верит в несчастный случай с сыном. Следствие сейчас проводит необходимые анализы и готовится итоговая судмедэкспертиза. По словам отца музыканта, уголовное дело будет заведено с большей вероятностью.
Близким же запретили смотреть на Капырина в рамках следствия, поэтому лицо и голову забинтовали.
По словам Сергея Жукова, сам Владимир был динамичным человеком, многое успел сделать как профессионал, любил управлять самолетом и часто летал в Подмосковье.
Музыканта похоронили на Овчининском кладбище под Покровом.
Ранее мы писали о версиях смерти Владимира Капырина.