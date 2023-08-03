4 августа
﻿
День в истории

Художник Моторного завода, иллюстратор сотен книг. Чем прославился график Валерий Еврасов, который перебрался из Иваново в Барнаул

3 августа 1941 года родился художник Валерий Еврасов. Altapress.ru рассказывает, как он перебрался из Ивановской области в Барнаул на Моторный завод и стал известным на Алтае.

Графика Валерия Еврасова.
Графика Валерия Еврасова.
altlib.ru

  • Валерий Еврасов родился 3 августа 1941 года в деревне Лосево Комсомольского района Ивановской области. В этом же году его отец погиб на фронте.

  • После окончания школы-семилетки Валерий Еврасов работал в колхозе. Потом – художником-оформителем в клубе при ткацкой фабрике поселка Писцово Ивановской области.

Валерий Еврасов.
Валерий Еврасов.
altlib.ru

  • В 1961 году Валерий Еврасов поступил учиться в Палехское художественное училище им. М. Горького в поселке Палехе Ивановской области. Там же он защитил на «отлично» дипломную работу «Каменный цветок», которую выполнил по сказам Бажова.

  • Окончив училище в 1966 году по специальности «художник палехской миниатюры», Валерий Еврасов приезжает в Барнаул и работает на Моторном заводе художником в Бюро эстетики, а с августа 1967 года сотрудничает с Алтайским книжным издательством в качестве внештатного художника-оформителя.

Графика Валерия Еврасова.
Графика Валерия Еврасова.
altlib.ru

  • Валерий Еврасов активно работал с книжной графикой и уже в 1968 году стал известен на Алтае.

&quot;Страницы из истории Алтая&quot; - указатель-календарь знаменательных и памятных дат.
"Страницы из истории Алтая" - указатель-календарь знаменательных и памятных дат.
altlib.ru

  • Валерий Еврасов оформил и проиллюстрировал более 200 изданий.

  • Еврасов участвовал в разных выставках и конкурсах, например, в выставке «Книга на службе мира и прогресса», второй Всероссийской выставке «Искусство книжной графики», республиканской юбилейной выставке «В горах голубого Алтая» и не только.

  • С 1990 года Валерий Еврасов стал членом Союза художников России. Его талант высоко оценили Владимир Раменский и Борис Лупачев – ведущие алтайские графики.

  • Именно Валерий Еврасов разработал фирменную обложку литературно-художественного журнала «Барнаул». Он также создал обложки издания Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова – календаря знаменательных и памятных дат «Страницы истории Алтая».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость