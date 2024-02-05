6 февраля
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Шоу-бизнес

"Грэмми — 2024". Как прошла самая ожидаемая церемония года и кого на ней арестовали

В Crypto.com-арене Лос-Анджелеса прошла 66 церемония вручения премии «Грэмми – 2024». Члены национальной академии искусства и науки звукозаписи объявили главных музыкальных триумфаторов года. О том, кто получил заветные статуэтки, расскажет altapress.ru.

Концерт. Музыка.
Концерт. Музыка.
unsplash.com

Изменения в номинациях

  • Добавили три новые категории — "Лучшее африканское музыкальное исполнение", "Лучший альтернативный джазовый альбом" и "Лучшая данс-поп-запись".
  • Две категории — «Продюсер года, неклассический» и «Автор песни года, неклассический» — перенесли в общее поле. Теперь их могут выбирать все члены жюри «Грэмми».
  • Количество номинантов в категориях «Большой четверки» общего поля ("Альбом года", "Запись года", "Песня года" и "Лучший новый артист") сократили с десяти до восьми.
  • Для того чтобы стать номинантом в проекте, зачисленные должны сыграть в общей сложности 20 % игрового времени альбома.
  • Из категории «Лучший музыкальный фильм» исключили требование о том, что проект должен включать не менее 51 % материала, основанного на исполнении.

Победители

  • Запись года: Майли Сайрус — Flowers;
  • Песня года: Билли Айлиш — What Was I Made For?
  • Альбом года: Тейлор Свифт — Midnights;
  • Лучший новый артист: Виктория Моне;
  • Лучшее музыкальное видео: The Beatles – I’m Only Sleeping;
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine;
  • Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа: «Барби»;
  • Лучший саундтрек для визуальных медиа: Людвиг Йоранссон — «Оппенгеймер»;
  • Лучший музыкальный фильм: Moonage Daydream – Бретт Морген

и другие исполнители в жанровых номинациях.

Неожиданности

  • Своим присутствием на церемонии удивила Тейлор Свифт — было известно, что она не могла посетить ее. Однако певица внезапно сумела отменить свои планы.

  • Обладателя трех «Грэмми-2024» Киллера Майка арестовали на месте вручения наград и увезли с церемонии в наручниках. Позже стало известно, что арест был за мелкое правонарушение. Рэпера отпустят в ближайшее время.

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