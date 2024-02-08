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Голландские печи и «Арестованные товары». Чем известно здание ТЦ «Старый город», которое продают в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу памятник архитектуры, в котором сейчас располагается ТЦ «Старый город». Altapress.ru рассказывает, для чего изначально построили это здание и чем оно известно и ценно.

Дом главного командира Колывано-Воскресенских заводов (ныне ТЦ "Старый город".
Дом главного командира Колывано-Воскресенских заводов (ныне ТЦ "Старый город".
Барнаул. Юбилейные даты
  • По данным каталога «Памятники деревянного зодчества Барнаула», одноэтажная деревянная постройка на Ползунова, 40 существовала уже в начале 1889 года. Изначально дом принадлежал главному командиру Колывано-Воскресенских заводов. Потом в нем расположилась Алтайская губернская земская управа.
  • Сначала к зданию примыкали сад, две кухни, амбар, конюшня и навесы. В 1900 году в доме провели электрическое освещение и построили печи: три утермарковских, две голландских и одна русская.
Дом главного командира Колывано-Воскресенских заводов (ныне ТЦ &quot;Старый город&quot;.
Дом главного командира Колывано-Воскресенских заводов (ныне ТЦ "Старый город".
Барнаул. Юбилейные даты
  • Этот дом – пример деревянного административного здания конца XIX века. Он был построен в стиле классицизм, отсюда строгая геометрия: симметрия, разделяющие фасад светлые пилястры и другие детали.
  • В 1924 году в здании открылся «Дом крестьянина», гостиница для приезжих. Спустя 40 лет здесь расположился Алтайский производственный комбинат Всероссийского музыкального общества.
  • Постройка участвует в оформлении площади Свободы, формируя ее северо-восточный угол. Однако официально не входит в ее архитектурный ансамбль.
  • После распада СССР на здании появилась вывеска «Арестованные товары». Одним из первых его собственников в постсоветское время был бывший чекист и экс-депутат АКЗС Виктор Прокопец. Кстати, он единственный в местном парламенте воздержался от голосования за Александра Карлина в 2005 году.
Дом главного командира Колывано-Воскресенских заводов (ныне ТЦ &quot;Старый город&quot;.
Дом главного командира Колывано-Воскресенских заводов (ныне ТЦ "Старый город".
Барнаул. Юбилейные даты
  • Сейчас в здании памятника располагается ТЦ «Старый город». Здесь арендуют площади репетиционная база для музыкантов, банкетный зал, магазины инструментов для дома и товаров для рыбалки, ломбард.
  • С осени прошлого года архитектурный памятник продают за 13,8 млн рублей. В стоимость входит и большой земельный участок – почти 2 тыс. кв. м.

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