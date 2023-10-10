11 октября
﻿
День в истории

«Футбольный рыцарь», снайперский удар. Чем прославился легендарный алтайский бомбардир, который никогда «не болел зазнайством»

10 октября 1935 года родился барнаульский футболист Борис Брыкин. Altapress.ru рассказывает, как легендарный бомбардир в свой первый сезон забил 22 гола, играл в Высшей лиге за «Спартак» и не отвечал сопернику грубостью на грубость.

Василий Фомичев за работой.
Василий Фомичев за работой.
altlib.ru
  • Борис Брыкин – лучший бомбардир чемпионатов Сибири и Дальнего Востока 1960-х. Тогда его знали не только футболисты, но и люди, далекие от спорта. В газете «Молодежь Алтая» о нем даже публиковали стихи.
  • Брыкин родился 10 октября 1935 года в Барнауле. Детство его прошло в районе Жилплощадки, где мальчишки с утра до вечера играли в футбол шитыми, набитыми тряпками мячами. В конце 1940-х он стал участвовать в первых соревнованиях среди уличных команд.
Алтайский футболист Борис Брыкин.
Алтайский футболист Борис Брыкин.
altlib.ru
  • Талант Брыкина раскрылся в барнаульском «Темпе», где он играл в 1960–1969 годы. Первый же сезон Борис завершил как самый результативный футболист сибирско-дальневосточной зоны, имея за плечами 22 гола.
  • Подобного успеха Брыкин добивался еще и в 1963–1965-е, когда первым в Сибири преодолел рубеж в 100 забитых мячей. Юбилейный гол он забил на чемпионате СССР 31 октября 1964 года – когда «Темп» встречался с «Тереком» в Грозном.
  • За девять лет в большом футболе легенда барнаульского «Темпа» Брыкин забил 158 мячей в 226 матчах первенства СССР.
Алтайский футболист Борис Брыкин (справа).
Алтайский футболист Борис Брыкин (справа).
altlib.ru
  • Брыкин некоторое время играл в Высшей лиге, где провел 7 матчей, играя за «Спартак», а также входил в состав сборной РСФСР с 1962-го по 1964 год.
  • Тренер Брыкина Василий Фомичев называл его «Футбольным рыцарем», за то, что во время игры Борис никогда не отвечал грубостью на грубость, а наказывал соперника «снайперскими» ударами по мячу. Сколько бы он ни забивал голов, никогда не «болел зазнайством». Сам Брыкин говорил: «Нужно любить футбол, а не себя в футболе».
Фонд Бориса Брыкина.
Фонд Бориса Брыкина.
altlib.ru
  • С 1993 по 1996 год Брыкин был директором ДЮСШОР «Динамо». В 1994 году был учрежден фонд Бориса Брыкина, призванный помогать алтайскому футболу и его ветеранам.
  • Краевая федерация футбола учредила клуб футбольных бомбардиров имени мастера спорта СССР Бориса Брыкина.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость