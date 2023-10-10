«Футбольный рыцарь», снайперский удар. Чем прославился легендарный алтайский бомбардир, который никогда «не болел зазнайством»

- Борис Брыкин – лучший бомбардир чемпионатов Сибири и Дальнего Востока 1960-х. Тогда его знали не только футболисты, но и люди, далекие от спорта. В газете «Молодежь Алтая» о нем даже публиковали стихи.
- Брыкин родился 10 октября 1935 года в Барнауле. Детство его прошло в районе Жилплощадки, где мальчишки с утра до вечера играли в футбол шитыми, набитыми тряпками мячами. В конце 1940-х он стал участвовать в первых соревнованиях среди уличных команд.
Алтайский футболист Борис Брыкин.
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- Талант Брыкина раскрылся в барнаульском «Темпе», где он играл в 1960–1969 годы. Первый же сезон Борис завершил как самый результативный футболист сибирско-дальневосточной зоны, имея за плечами 22 гола.
- Подобного успеха Брыкин добивался еще и в 1963–1965-е, когда первым в Сибири преодолел рубеж в 100 забитых мячей. Юбилейный гол он забил на чемпионате СССР 31 октября 1964 года – когда «Темп» встречался с «Тереком» в Грозном.
- За девять лет в большом футболе легенда барнаульского «Темпа» Брыкин забил 158 мячей в 226 матчах первенства СССР.
Алтайский футболист Борис Брыкин (справа).
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- Брыкин некоторое время играл в Высшей лиге, где провел 7 матчей, играя за «Спартак», а также входил в состав сборной РСФСР с 1962-го по 1964 год.
- Тренер Брыкина Василий Фомичев называл его «Футбольным рыцарем», за то, что во время игры Борис никогда не отвечал грубостью на грубость, а наказывал соперника «снайперскими» ударами по мячу. Сколько бы он ни забивал голов, никогда не «болел зазнайством». Сам Брыкин говорил: «Нужно любить футбол, а не себя в футболе».
Фонд Бориса Брыкина.
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- С 1993 по 1996 год Брыкин был директором ДЮСШОР «Динамо». В 1994 году был учрежден фонд Бориса Брыкина, призванный помогать алтайскому футболу и его ветеранам.
- Краевая федерация футбола учредила клуб футбольных бомбардиров имени мастера спорта СССР Бориса Брыкина.