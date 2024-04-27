Фотолетопись долгостроя. Каким успел побывать художественный музей в Барнауле за 12 лет

В 2015 году Altapress.ru публиковал проект реконструкции музея. Тогда архитекторы представляли его будущее здание таким.
Проект реконструкции художественного музея.
dering.ru
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Реконструкцию художественного музея на площади Октября в Барнауле снова приостановили — на этот раз из-за проблем в проектно-сметной документации и влияния санкций. История долгостроя длится уже 12 лет, так что фотографий успело скопиться немало. Altapress.ru делится некоторыми из них.
В 2015 году Altapress.ru публиковал проект реконструкции музея. Тогда архитекторы представляли его будущее здание таким.
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