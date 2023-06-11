Фанат Ребрихи, любимец театралов и переводчик "Слова о полку Игореве". Чем был интересен алтайский поэт Геннадий Панов

- Геннадий Панов считал своей родиной именно село Паново Ребрихинского района, несмотря на то, что родился он в Новокузнецке. В Ребрихе жили его родные, тут вырос и он сам.
- После получения диплома Алтайского педагогического института Геннадий Панов работал в газете «Знамя труда», в краевом агентстве «Союзпечать», на комбинате «Химволокно», в краевом Доме народного творчества, в редакции художественной литературы краевого книжного издательства.
Алтайский поэт Геннадий Панов на выступлении, дата фото не указана.
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- Стихи и поэмы о земляках из села у Панова являются своеобразными поэтическими документами. При помощи архивов и воспоминаний старожилов поэт проследил свою родословную до ее истоков.
- В 1976 году Геннадия Панова приняли в члены Союза писателей СССР. Он стал одним из тех, кто перевел с древнерусского языка «Слово о полку Игореве». Поэту понадобилось 20 лет, чтобы решиться на эту работу.
- Панов переводил не только с древнерусского, но и с других языков, например, с немецкого.
Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
- На стихи Геннадия Панова писали много популярных песен, например, «Ветка горного кедра», «Поклон Алтаю», «Девчонка пишет письма на войну» и другие. Вместе с поэтом Николаем Черкасовым он написал тексты песен к фильму «Здравствуй, мой город», пионерские сюиты «Красных галстуков вечный огонь», «Дружба октябрятская» и «Открывается Родина нам».
- Поэт работал по приглашению режиссеров Алтайского краевого театра драмы над спектаклями «Я всегда улыбаюсь», «Ночь ошибок», «Беда от нежного сердца», «Аз и ферт» и не только. Эти постановки были популярны.
- Одна из улиц селе Паново носит имя поэта. На здании школы, где он учился, есть мемориальная доска. В 2006 году Пановский сельсовет решил присвоить школе имя Геннадия Панова.
- В селе Паново и в райцентре Ребриха ежегодно в день рождения поэта проходят Пановские встречи. А с 2008 года в селе организовали вручение литературной премии им. Г. П. Панова.