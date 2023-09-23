Фанат Колывани, газетчик и «сказочник». Что мы знаем об авторе картины «Доставка камня для “Царицы ваз"»

- Геннадий Тарский учился в Казанском художественном училище. Его педагогами были художник Виктор Подгурский и народный художник Татарской АССР Петр Сперанский.
- В газетах тогда писали, что работы студента Тарского были в числе лучших на Всероссийской выставке учащихся художественных училищ. Особенно отмечали его рисунки карандашом и углем.
Художник Геннадий Тарский.
altlib.ru
- Со времени учебы Геннадия Тарского сохранились эскизы по произведениям «Руслан и Людмила», «Змей Горыныч», «Иван-Царевич и серый волк». Также уцелели карандашные наброски костюмов к опере «Князь Игорь».
- Позже Тарский учился в Латвийской Академии художеств в Риге. Там он занимался в классе профессора Яниса Тилберга, народного художника, известного портретиста, живописца и графика. В качестве курсовой Геннадий написал портрет своего учителя.
Портрет неизвестной медсестры, автор Геннадий Тарский.
vk.com/kraevedaltay
- В 1956 году Тарский приехал в Барнаул. Здесь он работал в Алтайском отделении художественного фонда, регулярно выезжал в целинные села, писал портреты передовиков.
- Однажды сын известного колыванского мастера и по совместительству директор Алтайской организации художественного фонда РСФСР пригласил Тарского в Колывань. Там художник начал писать картину «Доставка камня для “Царицы ваз”».
- За время работы над картиной у Тарского скопилось много колыванских пейзажей и этюдных портретов мастеров — «Старик Тихобаев», «Дед Чеботарев» и другие. И даже когда работа была закончена, художник нередко навещал полюбившуюся Колывань.
- Тарский писал и работы на революционную тему, вроде «Выступление Данилова на базарной площади».
"Старый Барнаул", автор Геннадий Тарский.
vk.com/kraevedaltay
- Рисунки, плакаты и зарисовки Геннадия Тарского часто публиковали в «Алтайской правде».
- Долгие годы Геннадий Тарский преподавал. Он вел изостудии в Доме работников политпросвещения, в Барнаульской детской художественной школе и, какое-то время, — в Новоалтайском художественном училище.