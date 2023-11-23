23 ноября
﻿
День в истории

Ел блины, писал роман. Как писатель Виктор Астафьев проводил время в Алтайском крае

Виктор Астафьев прошел путь от беспризорного мальчишки до уважаемого писателя. Он жил и работал в разных городах России, в том числе однажды и в Алтайском крае. Altapress.ru рассказывает, как Астафьев плавал на лодке в селе Никольском и писал роман “Прокляты и убиты”, за который получил всего 7 тыс. руб.

Писатель Виктор Астафьев.
Писатель Виктор Астафьев.
inform22.ru
  • Виктор Астафьев родился в 1924 году в Красноярском крае. Когда мальчику было 7 лет, его мать утонула, а отца за аварию на мельнице отправили на строительство Беломорканала. По возвращении мужчина завел новую семью, в которой Витя оказался “лишним”. Так он стал беспризорником.
  • Беспризорная жизнь привела мальчика в детдом-интернат, в котором он нашел себе наставника — Игнатия Рождественского, поэта, учителя русского языка и литературы. Спустя годы рассказы, повести и романы Астафьева вошли в школьную программу: например, “Царь-рыба”, “Конь с розовой гривой”, “Васюткино озеро”.
Писатель Виктор Астафьев.
Писатель Виктор Астафьев.
old.chusokrug.ru
  • В 1990-х Виктор Астафьев вместе с другом, литературным критиком Валентином Курбатовым отправился в Алтайский край — слушать “Шукшинские чтения”.
  • Сначала Астафьев остановился в Смоленском, потом поехал в Никольское, где гостил в доме кинематографистов Андросовых.
  • В Никольском Астафьеву понравилось. Свежий деревенский воздух, луга и гостеприимные хозяева настолько поразили писателя, что он решил навестить Андросовых еще раз.
  • Спустя год Астафьев вновь приехал в Никольское, вместе с внучкой Полиной. За те недели, что он там провел, каждый день дом Андросовых посещали гости. Люди шли отовсюду, чтобы лично познакомиться с писателем.
Писатель Виктор Астафьев.
Писатель Виктор Астафьев.
www.armmuseum.ru
  • Астафьев был неприхотлив в быту, любил блины и русские песни. Вместе с новыми знакомыми писатель часто плавал на лодке по озеру. Свой роман “Прокляты и убиты” Виктор Петрович начал писать еще в Овсянке, в свободные часы в Никольском он продолжал над ним работу.
  • Над циклом “Прокляты и убиты” Астафьев работал долгие годы, но так и не закончил его. За публикацию в четырех номерах “Нового мира” писателю заплатили всего семь тысяч рублей.

29 ноября в 16:00 в ГМИЛИКА состоится премьера документального фильма “Крест бесконечный” — он посвящен работе Виктора Астафьева на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость