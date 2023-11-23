Ел блины, писал роман. Как писатель Виктор Астафьев проводил время в Алтайском крае

- Виктор Астафьев родился в 1924 году в Красноярском крае. Когда мальчику было 7 лет, его мать утонула, а отца за аварию на мельнице отправили на строительство Беломорканала. По возвращении мужчина завел новую семью, в которой Витя оказался “лишним”. Так он стал беспризорником.
- Беспризорная жизнь привела мальчика в детдом-интернат, в котором он нашел себе наставника — Игнатия Рождественского, поэта, учителя русского языка и литературы. Спустя годы рассказы, повести и романы Астафьева вошли в школьную программу: например, “Царь-рыба”, “Конь с розовой гривой”, “Васюткино озеро”.
Писатель Виктор Астафьев.
old.chusokrug.ru
- В 1990-х Виктор Астафьев вместе с другом, литературным критиком Валентином Курбатовым отправился в Алтайский край — слушать “Шукшинские чтения”.
- Сначала Астафьев остановился в Смоленском, потом поехал в Никольское, где гостил в доме кинематографистов Андросовых.
- В Никольском Астафьеву понравилось. Свежий деревенский воздух, луга и гостеприимные хозяева настолько поразили писателя, что он решил навестить Андросовых еще раз.
- Спустя год Астафьев вновь приехал в Никольское, вместе с внучкой Полиной. За те недели, что он там провел, каждый день дом Андросовых посещали гости. Люди шли отовсюду, чтобы лично познакомиться с писателем.
Писатель Виктор Астафьев.
www.armmuseum.ru
- Астафьев был неприхотлив в быту, любил блины и русские песни. Вместе с новыми знакомыми писатель часто плавал на лодке по озеру. Свой роман “Прокляты и убиты” Виктор Петрович начал писать еще в Овсянке, в свободные часы в Никольском он продолжал над ним работу.
- Над циклом “Прокляты и убиты” Астафьев работал долгие годы, но так и не закончил его. За публикацию в четырех номерах “Нового мира” писателю заплатили всего семь тысяч рублей.
29 ноября в 16:00 в ГМИЛИКА состоится премьера документального фильма “Крест бесконечный” — он посвящен работе Виктора Астафьева на Алтае.