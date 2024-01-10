Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк в США опубликовал судебные документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который занимался секс-торговлей людьми. В открытый доступ попало более двух тысяч страниц по уголовным делам. В документах есть фамилии более 150 знаменитостей, которые контактировали с Эпштейном и были на острове, где финансист организовывал оргии. В том числе с детьми. О том, кто попал в "Список Эпштейна", и чем эти люди занимались на "острове педофила", расскажет altapress.ru .

Звездные фетиши

О сексуальных предпочтениях элиты рассказали журналистам жертвы происходившего в особняке Эпштейна насилия.

Так, экс-президент США Билл Клинтон любил утешаться девушками в возрасте от 14 до 17 лет. В сети появилась фотография, на которой одна из его жертв Чонтэ Дэвис делает ему массаж шеи и плеч. Она же рассказала, что поначалу Клинтон казался "очаровательным и милым", а позже стал подвергать ее насилию. А в 2019 году в особняке миллиардера-педофила нашли портрет бывшего американского лидера в платье и туфлях. Полотно под названием «Парсинг Билла» написала в 2012 году австралийско-американская художница Петрина Райан-Клейд.

Секс. unsplash.com

Еще одна жертва по имени Мария Фармер рассказала, что Джеффри Эпштейн устроил ей резидентуру художника в Огайо. Там она рисовала портреты молодых девушек, часто обнаженных, но не в сексуально подтексте. Картины были основаны на фотографиях ее младших сестер.

Эпштейн и его подруга Гислейн Максвелл посетили Фармер во время той резиденции, и изнасиловали, а перед этим просили потереть ноги Эпштейну. После этого жертва обнаружила, что насильники украли интимные фотографии ее сестер.

Секс. CCO

Также в сеть попала информация о предпочтениях знаменитого физика Стивена Хокинга, которому нравилось смотреть, как "раздетые карлики решают сложные уравнения на слишком высокой доске". Однако эту информацию опровергли и заявили, что Хокинг действительно посещал остров Эпштейна, но до того, как миллиардеру предъявили обвинения.

Ученого приглашали туда во время визита на научную конференцию, которая финансировалась Эпштейном. Хокинг был на барбекю, катался на лодке и погружался на морское дно.

Жертвы насилия

Согласно показаниям Йоханны Сьоберг, Эпштейн подверг ее сексуальному насилию, когда она была несовершеннолетней. Она также утверждала, что британский принц Эндрю прикасался к ее груди во время фотосессии.

Сара Рэнсом рассказала о том, как с ее подругой, имя которой неизвестно, вступали в половую связь Билл Клинтон, принц Эндрю и Ричардом Брэнсоном, и каждый отдельный случай Эпштейн снимал на видео. Когда та обратилась в полицию, правоохранители просто унизили жертву.

Лицо парфюмерной компании Nina Ricci Руслана Коршунова ("русская Рапунцель") была на острове педофила в 18 лет. В июне 2006 года она села на рейс в нью-йоркском аэропорту вместе с Эпштейном, его телохранителем Игорем Зиновьевым, и Лэнсом Кэллоуэем, который работал шеф-поваром на острове. Неясно, что случилось с Коршуновой на борту самолета.

Секс. CCO

Однако известно, что на своей территории Эпштейн подвергал девушек сексуальной эксплуатации со стороны него самого и других мужчин.

Через два года модель она покончила жизнь самоубийством и не оставила предсмертной записки. На момент самоубийства она была в секте «Роза мира».

"Элитные педофилы"

В обнародованный документах фигурируют имена более 150 человек, однако не все из них связаны с нарушениями закона. Так, в числе упоминаемых людей есть обвинители Эпштейна, его бывшие сотрудники, а также прокуроры, журналисты и детективы, расследовавшие его дело.

Среди знаменитостей в список попали:

бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп ,

и , бывший вице-президент США Альберт Гор ,

, британский принц Эндрю ,

, актеры Леонардо Ди Каприо , Кейт Бланшетт , Брюс Уиллис , Кэмерон Диас , Кевин Спейси ,

, , , , , режиссер Джордж Лукас ,

, продюсер Харви Вайнштейн,

модель Наоми Кэмпбелл ,

, модель Руслана Коршунова , известная как "русская Рапунцель"

, известная как певец Майкл Джексон ,

, иллюзионист Дэвид Копперфильд,

ученый-физик Стивен Хокинг.

Последствия публикации

Как пишет The New York Times, обнародованные материалы добавляют больше контекста к отношениям, которые Эпштейн поддерживал с влиятельными людьми, но «не дают новой пищи для сторонников теорий заговора».

Так, пользователи соцсетей начали распространять ложные обвинения в адрес тех, кто фигурирует в документах, и тех, чьи имена вообще не упоминались. Утверждали, что в обнародованных документах есть имена телеведущей Опры Уинфри, актера Тома Хэнкса и миллиардера Илона Маска.

Следившие за делом Эпштейна ожидали увидеть в документах список клиентов и сообщников финансиста, но этого не случилось.

Напомним, что самого Эпштейна уже нет в живых. Как он умер - читайте в этом материале.

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