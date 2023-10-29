31 октября
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Дом счастья с подземельями. Как появился барнаульский Дворец бракосочетания и какие легенды о нем ходили

Altapress.ru рассказывает, как в Барнауле основали Дом бракосочетания, где играла живая музыка, молодожены танцевали, а гости наведывались в буфет. И как он однажды переехал в бывший купеческий особняк, овеянный кровавой легендой.

Барнаул, 1960-е. Вход во дворец бракосочетания, который находился тогда на пр. Комсомольском,77.
Барнаул, 1960-е. Вход во дворец бракосочетания, который находился тогда на пр. Комсомольском,77.
  • 30 октября 1965 года в Барнауле открылся первый Дом бракосочетаний — по адресу Комсомольский проспект, 77. В тот же день зарегистрировали 13 браков.
  • Дома бракосочетания, или, как их еще называли — дома счастья, появились в СССР только в 1964 году, когда вышло постановление о внедрении в быт советского человека новых гражданских обрядов. От обычных ЗАГСов они отличались торжественностью церемонии.
Одни из первых молодоженов во Дворце бракосочетания, 5 ноября 1965 года.
Одни из первых молодоженов во Дворце бракосочетания, 5 ноября 1965 года.
vk.com/kraevedaltay
  • С появлением Дворца бракосочетаний в Барнауле начали открываться и отделы для молодоженов в магазинах. Была даже компенсация на удорожание колец на общую сумму 200 рублей (кольцо стоило около 100). Так государство фактически дарило молодоженам обручальные кольца.
  • В 1977 году Дом бракосочетаний получил статус Дворца, тогда же в Барнауле зафиксировали рекордное количество браков: 4812.
  • До открытий Дворца бракосочетаний в Барнауле работали только отделы ЗАГС в районах. Первый появился в 1922 году. Там не проводили торжеств, приходили только по будням, «расписаться».
  • Население Барнаула росло и Дворец бракосочетания скоро стал мал. Новое здание для него подобрали в 1981 году. Это был дом семьи купцов Мальковых на проспекте Ленина, 11, построенный в конце XIX века.
В Барнауле хотят отремонтировать Дворец бракосочетаний за 16,7 млн рублей.
В Барнауле хотят отремонтировать Дворец бракосочетаний за 16,7 млн рублей.
www.zakupki.gov.ru
  • После купцов, зданием владели предприниматели Андроновские, открывшие там трактир. Заведение считалось лучшим в городе: имело общие залы, отдельные кабинеты и два бильярда. Со временем трактир перерос в ресторан «Метрополь».
  • По легенде под Дворцом бракосочетания есть тоннель, соединяющий его здание с администрацией Барнаула. По одной из теорий, в этом подземном коридоре в начале 20 века расстреливали людей.
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