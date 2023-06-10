12 июня
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День в истории

Четыре пары глаз, хрупкий фарфор и плюшевая ручка. Как и кто создает авторские куклы в Барнауле

Во Всемирный день куклы Altapress.ru рассказывает, какие барнаульские мастера создают мягких и хрупких кукол-милах.

Авторские куклы
Авторские куклы
Предоставлено altapress.ru

hand_made_doll_interior

Интерьерные куклы ручной работы с доставкой из Барнаула в любую точку мира. Их делают из ткани, набивая синтепоном и разукрашивая красками. Также иногда куклам вяжут шарфики и декоративные детали, которые можно снять.

Светлана Музыка (svetamusika_)

Светлана переделывает заводских кукол Blythe и создает им новые оригинальные образы. У этих кукол есть интересный механизм в голове, благодаря которому они могут менять направление взгляда и цвет глаз.

Кукла Blythe, авторская кастомизация.
Кукла Blythe, авторская кастомизация.
svetamusika_
Кукла Blythe, авторская кастомизация.
Кукла Blythe, авторская кастомизация.
svetamusika_
Кукла Blythe, авторская кастомизация.
Кукла Blythe, авторская кастомизация.
svetamusika_

splyushka_barnaul

Эта девушка создает мягкие куклы ручной работы для детей. Свои творения мастер ласково называет “сплюшками”, потому что основой для игрушки служат хлопок и плюш.

Барнаульские &quot;сплюши&quot;, ручная работа.
Барнаульские "сплюши", ручная работа.
splyushka_barnaul
Барнаульские &quot;сплюши&quot;, ручная работа.
Барнаульские "сплюши", ручная работа.
splyushka_barnaul

Всемирный день куклы отмечают ежегодно 9 июня с 1986 года. Праздник появился благодаря американке Сили Милдред, которая коллекционировала творения кукольников Альберта Марке, Фернана Готье, Армана Марселя и других.

Елена Вахненко

Елена Вахненко преподает в детской художественной школе №2. С 2007 года она создает авторские куклы. В 2010 году прошла ее первая выставка “Игра в куклы” в галерее “Открытое небо”. Работы Вахненко находятся в частных коллекциях России, а также Америки, Испании, Дании и Голландии.

Авторская кукла Марины Анфиловой.
Авторская кукла Марины Анфиловой.
vk.com/anfilova_marina

Марина Анфилова

Мастер-кукольник из Барнаула сделала свою первую игрушку в пять лет. В работе она использует вату, гипс, нитки и фарфор. Марина Анфилова не только продает, но и дарит куклы, а что-то оставляет себе — настолько они ей дороги. В 2022 году девушка выиграла первое место в новосибирской выставке “Иные миры”.

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