«Черный» не по рождению, поэт по сути и благотворитель в деле. Чем известен актер Александр Панкратов-Черный, который родился в Алтайском крае

Александр Панкратов-Черный родился 28 июня 1949 года в селе Конево Панкрушихинского района Алтайского края.

В 1969 году Александр Панкратов-Черный окончил актерский факультет Горьковского театрального училища, после чего работал актером Пензенского драматического театра. Затем он решил стать режиссером и в 1976 году закончил режиссерский факультет ВГИКа.

Приставку к фамилии «Черный» он также получил во время учебы во ВГИКе — из-за черного цвета волос и того, что на курсе у него был однофамилец.

Александра Панкратова-Черного не замечали до 1978 года, пока он не снялся в роли Сашки в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада».

Известность к Панкратову-Черному пришла в 1983 году, когда он снялся в фильме «Мы из джаза» и сыграл роль молодого артиста-чечеточника в фильме «Зимний вечер в Гаграх», где у него получился трогательный дуэт с Евгением Евстигнеевым.