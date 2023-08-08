Черепаховые, строптивые и стерильные. Где в Барнауле можно приютить кошку и как это сделать

Ко дню кошек altapress.ru нашел в Барнауле несколько мест, где можно не только приятно провести время с этими пушистыми милашками, но и забрать одну из них (или не одну) к себе домой.

«‎Ласка»

Самый большой приют для животных в Барнауле. Здесь есть не только кошки, но и собаки. Сотрудники “Ласки” регулярно публикуют сообщения о питомцах, которым нужен дом. Они рассказывают о характере кошек, возрасте, состоянии здоровья. Неравнодушные могут помочь приюту кормами или средствами для животных.

Кошки из приюта "Ласка". vk.com/priutlaska

«‎Бусинка»

В этом частном приюте живут как кошки, так и собаки с непростой судьбой. Здесь можно найти себе питомца или финансово помочь больным животным, которым требуется медицинское вмешательство.

Кошки из приюта "Бусинка". vk.com/anobusinka

«‎Кошкин дом»

Еще один мини-приют для кошек. Отсюда тоже можно забрать животное домой. Или же стать благотворителем приюта: помочь пушистикам питанием или лекарствами.

Кошки из приюта "Ласка". vk.com/priutlaska

Как приютить животное? Сообщите приюту свои данные: Контактный телефон;

Информацию об условиях проживания: город или пригород, частный дом или квартира, есть ли на окнах сетки “антикошки”;

Были ли раньше животные;

Есть ли в семье дети;

Есть ли в семье аллергики и астматики. Кошки из приюта "Ласка". vk.com/priutlaska

Demaris

В питомнике Demaris можно не только купить породистую кошку, но и приютить тех, от кого отказались хозяева.

Кошки из приюта "Бусинка". vk.com/anobusinka

«‎Шанс на жизнь»

В этом частном приюте живут около 200 “котеек” разного возраста, окраса и характера. В “Шанс на жизнь” периодически поступают пострадавшие животные, которым необходимо лечение. Поэтому помощь приюту нужна всегда. А мурчащим созданиям — заботливые хозяева.

Кошки из приюта "Бусинка". vk.com/anobusinka

Антикафе Nikomur

Сюда барнаульцы приходят, чтобы побыть в пушистой компании. Но кошек из котокафе можно и забрать домой. Сюда они попадают из приютов “Ласка” и “Бусинка”. А могут попасть в добрые руки.

Если очень хочется завести кошку, то можно найти ее и на улице. Да, “потеряшку” нужно будет помыть, вычесать и сводить на осмотр к ветеринару. Но оно того стоит.