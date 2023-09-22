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Кино и ТВ

"Чебурашка-2". Новую часть нашумевшего фильма запустили в производство

Фильм "Чебурашка-2" запустили в производство, он выйдет 1 января 2026 года, сообщает РИА Новости.

Афиша фильма «Чебурашка».
Афиша фильма «Чебурашка».
Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Известно, что над второй частью работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм.

Сейчас уже дописывают сценарий, и подбирают локации.

Сюжет новой части будет развиваться спустя год после событий первого фильма.

Первая часть художественного фильма завоевала верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката, собрав более 6,5 миллиардов рублей и 22 миллионов зрителей в кинотеатрах.

Ранее российский депутат увидел в фильме "Чебурашка" чудовищную диверсию.

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